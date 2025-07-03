У Кременчуці планують здавати в оренду приміщення «Укрпошти» на Ревівці

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 0

Приміщення колишнього відділення «Укрпошти» на вулиці Юрія Кондратюка у майбутньому планують здавати в оренду. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчука 3 липня.

Додамо, що у травні міська влада розглядала варіант розміщення там контакт-центру. Втім вже під час останнього засідання виконкому начальниця управління міського майна Олена Щербіна розповіла, що Автозаводська районна адміністрація додаткових площ не потребує. Це приміщення комунальне.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що у Кременчуці «Укрпошта» закриватиме єдине своє відділення у мікрорайоні Ревівка.