У Кременчуці планують здавати в оренду приміщення «Укрпошти» на Ревівці

Приміщення колишнього відділення «Укрпошти» на вулиці Юрія Кондратюка у майбутньому планують здавати в оренду. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчука 3 липня.
Додамо, що у травні міська влада розглядала варіант розміщення там контакт-центру. Втім вже під час останнього засідання виконкому начальниця управління міського майна Олена Щербіна розповіла, що Автозаводська районна адміністрація додаткових площ не потребує. Це приміщення комунальне.
Нагадаємо, у травні стало відомо, що у Кременчуці «Укрпошта» закриватиме єдине своє відділення у мікрорайоні Ревівка.
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