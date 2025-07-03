Коли середня зарплата в Україні зросте до 40 тисяч гривень — прогноз уряду

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За прогнозами Кабміну у 2025 році середня зарплата в Україні становитиме 24 389 грн і при середньому курсі 43,3 грн/долар вона у доларовому еквіваленті буде дорівнювати $563

Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026−2028 роки прогнозує щорічне зростання середньої заробітної плати. За три найближчі роки вона може досягти 40 тисяч грн. Про це йдеться у постанові Кабміну від 27 червня 2025 року № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026—2028 роки».

За попереднім прогнозом уряду, у 2025 році середня зарплата в Україні становитиме 24 389 грн.

У Бюджетній декларації визначені такі показники середньої зарплати штатних працівників:

у 2026 році — 30 240 грн (+24%);

у 2027 році — 35 268 грн (+16,6%);

у 2028 році — 39 758 грн (+12,7%).

Прогноз курсу долара

Проєкт Бюджетної декларації також містить прогноз щодо курсу гривні до долара:

у 2026 році — 44,7 грн,

у 2027 році — 45,2 грн,

у 2028 році — 45,6 грн.

Тож, виходячи з цього прогнозу, очікувана зарплата в доларовому еквіваленті виглядатиме так:

у 2026 році — 677 $ (+20,3%);

у 2027 році — 780 $ (+15,3%);

у 2028 році — 872 $ (+13,7%).

Нагадаємо, за даними Держстату середня зарплата в Україні у першому кварталі 2025 року зросла до 23 460 грн. Це на 24,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Ми також повідомляли, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12316, який передбачає внесення змін до закону «Про правовий режим воєнного стану» щодо обмеження розмірів заробітної плати деяким категоріям осіб в умовах дії воєнного стану. Він розроблений з метою обмеження розмірів зарплат топпосадовцям об’єктів державної владності, органів державної влади та місцевого самоврядування для перенаправлення бюджетних коштів на потреби фінансування сектору безпеки та оборони України.

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Згідно з макропрогнозом Кабміну річної давнини, середня зарплата в Україні у 2025 році має перевищити 24,3 тисячі гривень. У 2026 році середня зарплата становитиме майже 28,2 тисячі гривень, а у 2027-му — 32,5 тисячі гривень.