Зарплати топпосадовців пропонують обмежити розміром виплат військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 41

Зарплатня «межа», яку хочуть ввести нардепи на час воєнного стану для посадовців, що отримують виплати з бюджету — 100 тисяч гривень

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12316, який передбачає внесення змін до прикінцевих положень закону «Про правовий режим воєнного стану» щодо обмеження розмірів заробітної плати деяким категоріям осіб в умовах дії воєнного стану.

Необхідність його прийняття обґрунтовується «нагальною необхідністю концентрації всіх зусиль держави на пріоритетному фінансуванні потреб сектору безпеки та оборони в умовах триваючої повномасштабної збройної агресії РФ проти України».

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що пріоритетність оборонних витрат зумовлює «необхідність перегляду видатків в інших сферах бюджетного фінансування».

Він розроблений з метою обмеження розмірів зарплат топпосадовцям об’єктів державної владності, органів державної влади та місцевого самоврядування для перенаправлення бюджетних коштів на потреби фінансування сектору безпеки та оборони України.

— Надмірний розрив між їх зарплатами та потребами на безпеку і оборону держави порушує засади соціальної справедливості, демотивує бійців ЗСУ та інших військових формувань, обмежує можливості для підвищення рівня фінансування першочергових оборонних потреб. Надмірні зарплати багатьох топменеджерів державних компаній, а також зарплати та премії керівників органів державної влади викликають справедливі нарікання в суспільстві, — зазначається у пояснювальній записці.

Що пропонують ініціатори законопроєкту

Ініціаторами законопроєкту стали 20 народних депутатів, серед яких переважно представники фракцій «Європейська солідарність» та «Батьківщина». Вони пропонують доповнити ст. 28 закону «Про правовий режим воєнного стану», положенням про те, що тимчасово, у період дії воєнного стану в Україні, заробітна плата (грошове забезпечення) працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ нараховуються у сумі, що не перевищує граничного розміру виплат військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях — 100 тис. грн на місяць.

До тих, хто підпадає під обмеження зарплати пропонують включити не тільки органи державної влади та інші державні органи, а також органи місцевого самоврядування.

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При цьому зазначений максимальний розмір зарплат пропонується встановити без врахування суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплата щорічної відпустки.

Ці обмеження не будуть застосовуватися при нарахуванні зарплати та грошового забезпечення військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (ДСНС).

Водночас це обмеження пропонують застосовувати при нарахуванні зарплати (грошового забезпечення):

народним депутатам України,

членам Кабінету Міністрів України,

працівникам Офісу Президента України,

суддям, прокурорам, членам Вищої ради правосуддя, членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,

членам Рахункової палати,

працівникам, службовим і посадовим особам Національного банку України

іншим службовим і посадовим особам, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, в тому числі Державного бюро розслідувань (ДБР) та Бюро економічної безпеки України (БЕБ),

працівникам суб’єктів господарювання, 50% і більше акцій якого належить державі або іншому господарському товариству, 50% і більше акцій якого належать державі, та членам наглядових рад таких суб’єктів господарювання.

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Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» нещодавно писав, що середня зарплата працівників центральних державних органів у жовтні 2024 року складала 57,5 тис. грн, що на 49% більше, ніж на початку року. Найбільші середні зарплати серед центральних держорганів в Антимонопольному комітеті — 113,7 тис. грн, при цьому зарплата керівництва сягає 218,4 тис. грн. У Секретаріаті Кабміну середня зарплата становить 67,3 тис. грн, а керівництво отримує в середньому 103,4 тис. грн.

Раніше ми писали, про рівень зарплат та пенсій суддів, аналізуючи їхні декларації. Одні з найвищих зарплат мають судді Конституційного суду України. Наприклад, суддя КСУ Оксана Грищук за минулий рік задекларувала зарплату в розмірі 4 млн 309 тис. 987 грн. Це понад 359 тис. грн щомісячно.

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«Кременчуцький Телеграф» також писав, що Пенсійний фонд України затвердив показники середньої заробітної плати за III квартал 2024 року, з якої сплачено страхові внески та які враховуються для обчислення пенсій. За жовтень її розмір становить 18020 грн.

Водночас за даними Державної служби статистики, середня зарплата в першому кварталі 2024 року становила 18 903 грн.