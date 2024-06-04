Середня зарплата в Україні зросла до 18903 гривень — Держстат

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За підсумками першого кварталі цього року середня заробітна плата збільшилася на 22,5%

Середня заробітна плата в Україні збільшилася на 22,5% порівняно з минулим роком й становить 18 903 грн. За січень — березень заробітна плата в середньому по Україні зросла на 4245 гривень.

Про це за підсумками І кварталу 2024 року повідомляє Державна служба статистики.

Традиційно найбільше заробляють у секторі інформації та телекомунікацій. Там середня заробітна плата становить 49 473 грн, що на 35,6% більше, ніж рік тому. Наступні в топі працівники сфери фінансів та страхової діяльності — 39 116 грн (+18,2% або 7129), а також авіаційного транспорту — 34 699 грн (+30%).

Згідно з даними Держстату, найменша середня заробітна плата цього кварталу зафіксована серед працівників бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури — 11 063 грн (+15,1%), працівників сфери творчості, мистецтва та розваг — 11 532 грн (+13,6%) та в освіті — 12 649 грн (+14,4%).

Нагадаємо, у Кабміні розраховують на зростання заробітних плат в Україні у наступні три роки приблизно на третину, при одночасному зменшенні рівня безробіття та зниженні інфляції. Наприкінці минулого року постановою Кабміну № 1315 схвалили основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки. Згідно них середньомісячна заробітна плата працівників в Україні складатиме 21 809 грн — у 2024 році, 25 732 грн — у 2025 році та 30 260 грн — у 2026 році.