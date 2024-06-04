Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС увійшов до каталогу виробників «Українська техніка для громад»!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Споживач

Середня зарплата в Україні зросла до 18903 гривень — Держстат

Сьогодні, 14:07 Переглядів: 239

 

За підсумками першого кварталі цього року середня заробітна плата збільшилася на 22,5%

Середня заробітна плата в Україні збільшилася на 22,5% порівняно з минулим роком й становить 18 903 грн. За січень — березень заробітна плата в середньому по Україні зросла на 4245 гривень.

Про це за підсумками І кварталу 2024 року повідомляє Державна служба статистики.

Традиційно найбільше заробляють у секторі інформації та телекомунікацій. Там середня заробітна плата становить 49 473 грн, що на 35,6% більше, ніж рік тому. Наступні в топі працівники сфери фінансів та страхової діяльності — 39 116 грн (+18,2% або 7129), а також авіаційного транспорту — 34 699 грн (+30%).

Згідно з даними Держстату, найменша середня заробітна плата цього кварталу зафіксована серед працівників бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури — 11 063 грн (+15,1%), працівників сфери творчості, мистецтва та розваг — 11 532 грн (+13,6%) та в освіті — 12 649 грн (+14,4%).

Нагадаємо, у Кабміні розраховують на зростання заробітних плат в Україні у наступні три роки приблизно на третину, при одночасному зменшенні рівня безробіття та зниженні інфляції. Наприкінці минулого року постановою Кабміну № 1315 схвалили основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки. Згідно них середньомісячна заробітна плата працівників в Україні складатиме 21 809 грн — у 2024 році, 25 732 грн — у 2025 році та 30 260 грн — у 2026 році.

ПО ТЕМІ:

Середня зарплата в Україні у 2024 році становитиме майже 22 тисячі гривень — Кабмін

У 2024 році роботодавці повинні індексувати зарплати працівників на рівень інфляції - Держпраці 

За рік середня зарплата в Україні зросла на чверть: кому платять найбільше 

Усі кошти, які заробляє Україна, витрачаються на армію, а інші витрати фінансуються коштом партнерів

Понад 31% цьогорічних видатків державного бюджету йдуть на виплати військовим — Мінфін

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Держстат середня зарплата Кабмін зарплата
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх