У Кременчуцькому районі правоохоронці затримали рибалку-браконьєра

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За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять близько 139 тисяч гривень

4 червня правоохоронці та екологи у селі Липове виявили чоловіка, який займався незаконною рибалкою. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Чоловіка виявили під час патрулювання акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища. Затриманий рибалив на гумовому човні з навісним двигуном, зазначили в поліції. В човні знаходилася свіжовиловлена риба загальною вагою понад 110 кілограмів.

За попередньою оцінкою фахівців, державі завдали збитків на близько 139 тисяч гривень.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання – до трьох років обмеженням волі.

У поліції нагадують, що з 1 квітня на Полтавщині діє нерестова заборона.