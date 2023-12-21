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Кременчук, Гроші

Середня зарплата в Україні у 2024 році становитиме майже 22 тисячі гривень — Кабмін

Сьогодні, 12:10 Переглядів: 234 Коментарів: 1

 

Планують поступове підвищення зарплат та зниження інфляції

У Кабміні розраховують на зростання заробітних плат в Україні у наступні три роки приблизно на третину, при одночасному зменшенні рівня безробіття та зниженні інфляції.

Постановою Кабінету міністрів № 1315 схвалили основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки. Тож у Кабміні розраховують на зростання заробітних плат близько на третину, при одночасному зменшенні рівня безробіття та зниженні інфляції у наступні три роки.

Згідно з оприлюдненим прогнозом, середньомісячна заробітна плата працівників в Україні складатиме:

  • 21 809 грн — у 2024 році;
  • 25 732 грн — у 2025 році;
  • 30 260 грн — у 2026 році.

Наразі в Україні мінімальна зарплата становить 6 700 гривень. Наступного року підвищити мінімалку планують у дві хвилі:

  • 1 січня — до 7,1 тисячі гривень;
  • 1 квітня — до 8 тисяч гривень.

Крім того, зростання заробітних плат супроводжуватиметься зниженням інфляційних процесів.

За інформацією уряду, індекс споживчих цін може становити:

  • у 2024 році — 9,7%;
  • у 2025 році — 8,1%;
  • у 2026 році — 6,9%.

Що стосується безробіття населення у віці 15-70 років, то його прогнозують:

  • у 2024 році — на рівні 19,7%;
  • у 2025 році — 17,7%;
  • у 2026 році — 15%.

Нагадаємо, в Україні підвищать розміри мінімальної зарплати — коли та наскільки.

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Автор: Дарія Згура
Теги: гроші зарплати підвищення інфляція
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Коментарі: 1

723
Andron777:
Сьогодні, 12:32

Ну якщо взяти малєцького зарплату та зарплату роботяги то може й буде 22 тисячі...


2 0

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