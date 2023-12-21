Середня зарплата в Україні у 2024 році становитиме майже 22 тисячі гривень — Кабмін

Сьогодні, 12:10 Переглядів: 234 Коментарів: 1

У Кабміні розраховують на зростання заробітних плат в Україні у наступні три роки приблизно на третину, при одночасному зменшенні рівня безробіття та зниженні інфляції.

Постановою Кабінету міністрів № 1315 схвалили основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки. Тож у Кабміні розраховують на зростання заробітних плат близько на третину, при одночасному зменшенні рівня безробіття та зниженні інфляції у наступні три роки.

Згідно з оприлюдненим прогнозом, середньомісячна заробітна плата працівників в Україні складатиме:

21 809 грн — у 2024 році;

25 732 грн — у 2025 році;

30 260 грн — у 2026 році.

Наразі в Україні мінімальна зарплата становить 6 700 гривень. Наступного року підвищити мінімалку планують у дві хвилі:

1 січня — до 7,1 тисячі гривень;

1 квітня — до 8 тисяч гривень.

Крім того, зростання заробітних плат супроводжуватиметься зниженням інфляційних процесів.

За інформацією уряду, індекс споживчих цін може становити:

у 2024 році — 9,7%;

у 2025 році — 8,1%;

у 2026 році — 6,9%.

Що стосується безробіття населення у віці 15-70 років, то його прогнозують:

у 2024 році — на рівні 19,7%;

у 2025 році — 17,7%;

у 2026 році — 15%.

Нагадаємо, в Україні підвищать розміри мінімальної зарплати — коли та наскільки.