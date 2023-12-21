Середня зарплата в Україні у 2024 році становитиме майже 22 тисячі гривень — Кабмін

У Кабміні розраховують на зростання заробітних плат в Україні у наступні три роки приблизно на третину, при одночасному зменшенні рівня безробіття та зниженні інфляції.
Постановою Кабінету міністрів № 1315 схвалили основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки. Тож у Кабміні розраховують на зростання заробітних плат близько на третину, при одночасному зменшенні рівня безробіття та зниженні інфляції у наступні три роки.
Згідно з оприлюдненим прогнозом, середньомісячна заробітна плата працівників в Україні складатиме:
Наразі в Україні мінімальна зарплата становить 6 700 гривень. Наступного року підвищити мінімалку планують у дві хвилі:
Крім того, зростання заробітних плат супроводжуватиметься зниженням інфляційних процесів.
За інформацією уряду, індекс споживчих цін може становити:
Що стосується безробіття населення у віці 15-70 років, то його прогнозують:
Нагадаємо, в Україні підвищать розміри мінімальної зарплати — коли та наскільки.
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