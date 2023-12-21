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Надзвичайні новини, Полтавщина

Вночі на Полтавщині згорів автомобіль

Сьогодні, 11:15 Переглядів: 350

 

Наразі рятувальники встановлюють причину займання

Сьогодні, 21 грудня, близько 00.30, в одному з сіл Полтавського району у дворі згорів автомобіль Peugeot. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

До поліції звернулася 47-річна власниця автівки.

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій загасили пожежу. Наразі встановлюють причину займання.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що нещодавно засудили кременчужанина, який підпалив автівку нового хлопця своєї колишньої.

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Автор: Дарія Згура
Теги: пожежа автомобіль Полтавщина
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