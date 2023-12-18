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Надзвичайні новини

Засудили кременчужанина, який підпалив автівку нового хлопця своєї колишньої

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 2

 

Обвинувачений та потерпілий мали тривалі неприязні взаємини

Засудили кременчужанина, який підпалив автівку хлопця своєї колишньої дівчини. Відповідний вирок 13 грудня оприлюднив Крюківський районний суд Кременчука.

10 вересня о 2.00 у чоловік вирішив підпалити автомобіль ВАЗ 21065, який належав новому хлопцю його колишньої дівчини та з яким обвинувачений мав тривалі неприязні взаємини.

Він злив бензин з бензобака свого ВАЗ 21061 у скляну пляшку, поїхав у двір, де жив 22-річний потерпілий. Там чоловік засунув в горловину пляшки з бензином серветки, підпалив та кинув в район багажника припаркованої автівки, він чого вона зайнялася. Таким чином він спричинив матеріальний збиток потерпілому на суму 37 300 гривень.

У суді обвинувачений визнав себе винним у кримінальному правопорушенні за ч. 2 ст. 194 КК України (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) та уклав угоду з прокурором. Суддя призначив чоловікові три роки позбавлення волі, але звільнив палія від відбування покарання, встановивши 1 рік іспитового строку. Також він має сплатити на користь держави 27 246 грн.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня проголошення.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: горів автомобіль вирок суду підпал
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