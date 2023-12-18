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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині викрили нелегальних мігрантів РФ, Вірменії та Азербайджану

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 114

 

Їх видворять з країни

На Полтавщині виявили трьох нелегальних мігрантів. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Незаконні мігранти залишилися на території Полтавщини, попри рішення Державної міграційної служби області щодо їх примусового повернення до країн походження. Тож їх доправили до пункту тимчасового перебування іноземців у Миколаївській області, де вони перебуватимуть до видворення за межі держави.

 

За інформацією міграційної поліції, громадяни Вірменії та РФ, яким 38 та 57 років, проживали на території Полтави та району після закінчення законного строку перебування. А 45-річний громадянин Азербайджану мав примусово виїхати з України після відбуття кримінального покарання.

Міграційна служба ухвалила рішення про примусове видворення чоловіків та звернулась до суду з позовною заявою щодо затримання й поміщення правопорушників до пункту тимчасового перебування іноземців.

Нагадаємо, що у вересні з Кременчуцького району видворили 51-річного мігранта.

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Автор: Дарія Згура
Теги: мігранти міграційна служба
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