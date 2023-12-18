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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині під час сварки чоловік вбив свою співмешканку — поліція

Сьогодні, 12:13 Переглядів: 373

 

Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі

У п’ятницю, 15 грудня, у селі Машівка під час сварки 45-річний місцевий чоловік вбив 41-річну співмешканку. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що чоловік завдав жінці травм, від яких вона померла.

Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру та вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно кременчужанин вбив 51-річну мешканку Кременчуцького району.

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Автор: Дарія Згура
Теги: вбивство Полтавщина позбавлення волі
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