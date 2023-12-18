На Полтавщині під час сварки чоловік вбив свою співмешканку — поліція

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Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі

У п’ятницю, 15 грудня, у селі Машівка під час сварки 45-річний місцевий чоловік вбив 41-річну співмешканку. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що чоловік завдав жінці травм, від яких вона померла.

Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру та вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно кременчужанин вбив 51-річну мешканку Кременчуцького району.