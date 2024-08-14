Скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії — дані з декларацій

Сьогодні, 15:25 Переглядів: 1 478

Зарплати суддів можуть відрізнятися у рази залежно від рівня суду та займаної посади

В Україні розмір зарплат суддів залежить від рівня суду (місцеві, апеляційні, спеціалізовані, Верховний та Конституційний суд), а також посади судді. Наприклад, глава суду може заробляти значно більше, ніж простий суддя, а судді Верховного суду можуть отримувати у рази більше, ніж місцеві судді. Також суддям виплачується надбавка за посаду, вислугу тощо.

Офіційні доходи суддів вищих судів проаналізувало видання OBOZ.UA, дослідивши їх декларації. А «Кременчуцький Телеграф» на початку року розповідав про доходи місцевих служителів Феміди.

Одні з найвищих зарплат мають судді Конституційного суду України. Наприклад, суддя КСУ Оксана Грищук за минулий рік задекларувала зарплату в розмірі 4 млн 309 тис. 987 грн. Це понад 359 тис. грн щомісячно.

У місцевих судах зарплати значно менші. Так, нещодавно відправлена у відставку суддя Київського районного суду Полтави Олена Миронець-Мельничук у 2023 році отримала 1 млн 300 тис. грн зарплатні, що складає понад 108 тис. грн щомісяця. Декларація судді за 2023 рік оприлюднена на сайті НАЗК.

Голова Кременчуцького районного суду Олександр Колотієвський за 2022 рік отримав зарплату у понад 1,3 млн грн, що складає близько 108 тис. грн на місяць.

Річна зарплата судді Кременчуцького районного суду Світлани Клименко за 2022 рік сягнула понад 1,4 млн грн, або 117 тис. грн на місяць. А суддя-спікер з того ж райсуду Жанна Баранська у своїй декларації за 2022 рік вказала зарплату в 1 млн грн, що становить понад 83 тис. грн.

Голова Автозаводського районного суду Ліна Обревко за 2022 рік отримала майже 1,6 млн грн зарплатні. Якщо порахувати на місяць, то це виходить близько 133 тис. грн. А її заступниця, суддя Автозаводського райсуду Олена Предоляк заробила понад 1,1 млн грн, або 91 тис. грн щомісяця. Річна зарплата судді цього ж суду Ганни Олейнікової склала понад 1,4 млн грн (117 тис. грн щомісяця).

Заробітна плата голови Крюківського районного суду Івана Дядечка за 2022 рік склала понад 1,6 млн грн (133 тис. грн щомісяця). Таку ж зарплату отримував суддя Крюківського райсуду Олександр Маханьков. А його колега суддя Світлана Фадєєва задекларувала зарплату за 2022 рік у майже 1,2 млн грн, або близько 100 тис. грн на місяць.

Трохи більше зароблять у спеціалізованих судах. Так, суддя Господарського суду Києва Олександр Котков минулого року заробив 1 млн 576 тис. грн (131 тис. 339 грн щомісяця). А суддя Донецького апеляційного суду Олександр Агєєв минулого року заробив понад 2 млн 714 тис. грн, що становить близько 226 тис. грн на місяць.

Значно вища зарплата у Верховному суді України. Так, суддя Верховного суду Олександр Старобуб минулого року заробив 4 млн 43 тис. 991 грн (майже 337 тис. грн щомісяця).

Які пенсії платять суддям

Середня пенсія суддів в Україні протягом цього року зросла з 99,8 тис. до 105,6 тис. грн на місяць. Це єдина категорія пенсіонерів в Україні, чиї пенсійні виплати є в десятки разів вищими за середні по країні.

За офіційними даними ПФУ, середня пенсія у червні становила 5,8 тис. грн. Тобто, суддівська середня пенсія у 18 разів перевищує середню по країні. Хоча, у цій справі й серед суддів немає рівності, адже деякі отримують значно більше, а інші, відповідно, менше.

У виданні наводять приклад колишнього голови Верховного суду Ярослава Романюка, який задекларував за 2023 рік середню пенсію у розмірі 244 752 грн.

А колишня суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді Людмила Стратієнко у своїй декларації за 2023 рік зазначила пенсію розміром у 216 тис. 633 грн на місяць.

В Україні є багаті пенсіонери — хто вони та які виплати отримують від держави

Україна витрачає з держбюджету на утримання суддів у відставці щорічно понад 4 млрд грн. Для звичайних українців розмір пенсії обмежений 10 прожитковими мінімумами для тих, хто втратив працездатність. З 1 січня 2024 року це 23610 грн.

Конституційний суд розглядав питання щодо встановлення обмеження розмірів пенсії суддів й вирішив що обмежувати розмір довічного грошового утримання суддів у відставці неправильно, бо це порушення конституційних норм.

Розмір пенсії судді залежить від його стажу, а також від розміру зарплат, які отримують працюючі судді на відповідній посаді. Мінімальна пенсія судді у відставці — 50% від зарплати працюючого судді. А якщо стаж понад 20 років, то за кожний наступний рік роботи пенсія збільшується на 2%. Максимальний розмір виплати не може бути більшим за 90% зарплати судді. Щоб одержувати 90%, потрібно працювати суддею 40 років.

В Україні хотіли скоротити найбільші суддівські пенсії. Законопроєкт № 8321 був внесений до Верховної Ради 30 грудня 2022 року. У ньому передбачається внесення змін до статті 27 Закону України «Про Конституційний Суд України» щодо врегулювання пенсійного забезпечення суддів Конституційного Суду України. А саме — зниження розміру щомісячного довічного утримання (пенсії) суддів КСУ. Наразі його розмір становить 50% від зарплати судді Конституційного Суду України. Пропонується його зменшити до 30%.

За думкою авторів законопроєкту, в умовах війни такі пенсії, які отримують колишні судді КСУ, викликають соціальну напругу в суспільстві, адже така пенсія у 70 разів перевищує мінімальну та приблизно у 20 разів більша за середню пенсію військовослужбовців. Депутати висловили думку, що для країни, яка воює і в якій половина населення бідує, такі контрасти у розмірах пенсій просто неприпустимі.

Проєкт закону розглянув і схвалив парламентський комітет із соціальної політики та захисту прав ветеранів, який рекомендував Верховній Раді ухвалити його у першому читанні. Проте, з січня 2023 року парламент законопроєкт № 8321 так і не розглянув.