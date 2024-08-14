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Полтавські детективи повернули у бюджет 5,5 мільйонів гривень несплачених податків

Сьогодні, 14:58 Переглядів: 197

 За матеріалами БЕБ на Дніпропетровщині виробник продуктів відшкодував завдані державі збитки

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків. Збитки завдані державі відшкодовано у повному обсязі. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що на Дніпропетровщині виробник харчових продуктів ухилився від сплати податків, подавши неправдиві відомості в податковій звітності. Один зі службовців компанії відобразив придбання товарів на суму майже 33 млн грн, хоча постачання цих товарів на підприємство фактично не відбулося, що дозволило уникнути сплати податку на додану вартість.

Завдяки проведеним слідчим діям збитки завдані державі були відшкодовані у повному обсязі. Матеріали кримінального провадження направили до суду.

Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ у Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що БЕБ розслідує розкрадання бюджетних грошей чиновниками Полтавської ОВА.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: БЕБ
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