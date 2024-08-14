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Спорт

«Олімпія» із Савинець у рамках Кубка України протистоятиме луганській «Зорі»

Сьогодні, 14:35 Переглядів: 0

тріумфатор минулорічного сезону на Полтавщині «Олімпія» (Савинці) Це стало відомо після жеребкування третього попереднього етапу Кубка України 2024\2025, яке відбулося сьогодні, 14 серпня

Аматорський клуб з Полтавщини «Олімпія», який на шляху до цього етапу переграв дві команди майстрів — першолігівський «Кремінь» 2:0 та «Гірник-Спорт», що грає у другій лізі,  — 4:2, за путівку до 1\8 фіналу боротиметься з командою прем’єр-ліги «Зорею» із Луганська.

Така воля жереба, який у приміщенні УАФ допомагали проводити 5-разовий володар Кубка України у складі «Шахтаря» Вячеслав Шевчук та 4-разовий у складі «Динамо» Олександр Хацкевич. Саме вони витягали кульки з назвами команд та відповідними номерами. Це й визначало серед інших пар і цю — «Олімпія» — «Зоря» (Луганськ).

— Нічого дивного не сталося, — прокоментував для «Телеграфа» результати жеребкування головний тренер савинцівської команди Олександр Безуглий. — Було б справді дивним, аби нашим суперником на цьому етапі стала ще одна аматорська команда «Миколаїв» зі Львівщини. Оскільки гратимуть сім команд премєр-ліги, то ми й очікували когось з них. Імовірність була великою, що, власне, й сталося. Випала «Зоря». Зрозуміло, що буде дуже непросто досягти позитивного результату у матчі з таким суперником. Однак ми можемо запевнити прихильників, що ніхто заздалегідь не підніматиме руки догори. Ми будемо боротися. Нема сумніву, що наші хлопці старатимуться продемонструвати свої найкращі якості. Тим паче за плечима багатьох футболістів «Олімпії» чимало виступів на рівні майстрівських команд, тобто є досвід, і він стане в пригоді.

Хоча до поєдинку з луганцями залишився лише тиждень, Олександр Безуглий не виключає варіанту, що у складі його команди може зявитися досвідчений футболіст. Для підсилення.

«Але це тільки варіант», — наголосив наставник.

Матчі 3-го етапу Кубка України пройдуть 21 серпня. «Олімпія» буде господарем поля у поєдинку із «Зорею».

Решта пар:

  • «Інгулець» — «Пробій»
  • «Вікторія» — «Минай»
  • «Миколаїв» — «Буковина»
  • «Кудрівка» — ЮКСА
  • «Карпати» — Чорноморець
  • «Колос» — «Оболонь»
  • «Металіст 1925» — «Верес».
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Аматорський клуб із Полтавщини домігся ще одного сенсаційного результату

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Автор: Анатолій Гаркуша Фото: Анатолій Гаркуша
Теги: футбол Олімпія
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