«Олімпія» із Савинець у рамках Кубка України протистоятиме луганській «Зорі»

Це стало відомо після жеребкування третього попереднього етапу Кубка України 2024\2025, яке відбулося сьогодні, 14 серпня
Аматорський клуб з Полтавщини «Олімпія», який на шляху до цього етапу переграв дві команди майстрів — першолігівський «Кремінь» 2:0 та «Гірник-Спорт», що грає у другій лізі, — 4:2, за путівку до 1\8 фіналу боротиметься з командою прем’єр-ліги «Зорею» із Луганська.
Така воля жереба, який у приміщенні УАФ допомагали проводити 5-разовий володар Кубка України у складі «Шахтаря» Вячеслав Шевчук та 4-разовий у складі «Динамо» Олександр Хацкевич. Саме вони витягали кульки з назвами команд та відповідними номерами. Це й визначало серед інших пар і цю — «Олімпія» — «Зоря» (Луганськ).
Хоча до поєдинку з луганцями залишився лише тиждень, Олександр Безуглий не виключає варіанту, що у складі його команди може з’явитися досвідчений футболіст. Для підсилення.
Матчі 3-го етапу Кубка України пройдуть 21 серпня. «Олімпія» буде господарем поля у поєдинку із «Зорею».
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