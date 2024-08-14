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Надзвичайні новини

У Лохвиці скутерист пив на очах у патрульних, а потім намагався від них відкупитися

Сьогодні, 14:24 Переглядів: 4

 Чоловіка зупинили за порушення кількох правил дорожнього руху. Виявилося, що він п'яний та не має прав

13 серпня близько першої години ночі в місті Лохвиця поліцейські зупинили скутер Yamaha, яким керував 36-річний місцевий житель. Чоловік порушив кілька правил дорожнього руху, зокрема їхав без мотошолома та номерних знаків. Виявилося, що він також був позбавлений права керування транспортними засобами. На додачу, водій після зупинки почав вживати алкоголь прямо на очах у поліцейських. Про це повідомила пресслужба поліції.

Щоб уникнути адміністративної відповідальності, чоловік спробував підкупити патрульних, проте правоохоронці попередили його про незаконність таких дій і викликали слідчо-оперативну групу для документування злочину.

Як зазначив Максим Бодак, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Миргородського райвідділу поліції, водія притягнуть до адміністративної відповідальності за 4 правопорушення, серед яких порушення правил користування мотошоломами, керування незареєстрованим транспортним засобом, керування транспортним засобом без права керування та вживання алкоголю після зупинки.

Крім того, розпочато досудове розслідування за спробу підкупу службової особи, що карається штрафом або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, кілька років тому у Кременчуці п'яний скутерист пропонував патрульним 500 грн хабаря.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Лохвиця ст.130 скутерист хабар
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