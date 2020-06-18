П'яний водій пропонував кременчуцьким патрульним 500 гривень хабаря

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 0

Тепер крім адмінвідповідальності, чоловіку загрожує і кримінальна

Сьогодні, 18 червня, близько 14.00, на автодорозі «Полтава - Олександрія» патрульні зупинили скутер Honda Dio за порушення правил дорожнього руху. Копи помітили, що 45-річний мопедист нетверезий. Результат огляду виявився позитивним — 2,53 проміле алкоголю, - повідомляє патрульна поліція Кременчука.





Щоб уникнути адмінвідповідальності за «п'янку» за кермом, чоловік запропонував 500 гривень хабаря. Попередження про кримінальну відповідальність не допомогли, тому на місце викликали слідчо-оперативну групу.





Крім цього, на скутериста патрульні склали: