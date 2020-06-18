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Кременчук, Бізнес/Робота, Деньги

11 154 гривні: за рік середня зарплата у Кременчуці зросла на 10%

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 278 Коментарів: 3

А скільки отримуєте ви?

У Кременчуці середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника упродовж січня–березня становила 11 154 грн, що на 10,4% більше, ніж у I кварталі 2019 року, повідомляє пресслужба мерії з позиланням на Головне управління статистики у Полтавській області.


Кому платять найбільше: зарплати на кременчуцьких підприємствах


Зазначимо, що середня зарплата по області за січень-квітень - 10 193 грн.


Загальна сума заборгованості з виплати зарплати збільшилася у 2,3 раза, або на 20 106 грн, і на 1 квітня становила 35 538 грн.


Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств збільшилася у 2,4 раза, або на 20 150 грн, і на 1 квітня становила 34 870 грн.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: зарплаты зарплата статистика

А скільки отримуєте ви?

Коментарі: 3

289
wtf100500:
Сьогодні, 16:48

Не забываем что зп указана без вычета налогов, а если их отнять то 8к в среднем. Обычные реалии тут это 6-8к на руки. 


2 0
1 513
solod:
Сьогодні, 16:51

Кто первым напишет анекдот про голубцы?


1 0
872
Angel737:
Сьогодні, 17:10

Кто первым напишет анекдот про голубцы?

 

Про голубцы не буду, напишу про Курки:

"Нач. цеха 2 курки, рабочему не одной, а в среднем по одной!"

Ну а Малецкому, все 3 курки.


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