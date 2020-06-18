11 154 гривні: за рік середня зарплата у Кременчуці зросла на 10%

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У Кременчуці середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника упродовж січня–березня становила 11 154 грн, що на 10,4% більше, ніж у I кварталі 2019 року, повідомляє пресслужба мерії з позиланням на Головне управління статистики у Полтавській області.









Зазначимо, що середня зарплата по області за січень-квітень - 10 193 грн.





Загальна сума заборгованості з виплати зарплати збільшилася у 2,3 раза, або на 20 106 грн, і на 1 квітня становила 35 538 грн.





Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств збільшилася у 2,4 раза, або на 20 150 грн, і на 1 квітня становила 34 870 грн.



