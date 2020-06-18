У Лубнах «накрили» п'ять підпільних гральних закладів

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 276

П’ять підпільних гральних закладів викрили у Лубнах. Про це повідомляє Управління СБУ в Полтавській області.





Оперативники спецслужби встановили, що гральні заклади розміщувалися у приміщеннях, замаскованих під занедбані будівлі. Вони мали свою пропускну систему та зовнішні камери відеоспостереження. Для проходу в зали клієнти попередньо домовлялися з адміністраторами телефоном.





Правоохоронці вилучили обладнання і техніку на суму понад 500 тисяч гривень. Також виявили 31 чек для сканування та зарахування грошей на рахунок гравців, чорнові записи та готівку.





Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.