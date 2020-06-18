Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 18.06.2020 11:00
Підтверджені:
Україна34063
Кременчук111
Хворі:
Україна17650
Кременчук1
Одужало:
Україна15447
Кременчук106
Померло:
Україна966
Кременчук4
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Лубнах «накрили» п'ять підпільних гральних закладів

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 276

 

Гральні автомати маскувалися у занедбаних будівлях

П’ять підпільних гральних закладів викрили у Лубнах. Про це повідомляє Управління СБУ в Полтавській області.


Оперативники спецслужби встановили, що гральні заклади розміщувалися у приміщеннях, замаскованих під занедбані будівлі. Вони мали свою пропускну систему та зовнішні камери відеоспостереження. Для проходу в зали клієнти попередньо домовлялися з адміністраторами телефоном.


Правоохоронці вилучили обладнання і техніку на суму понад 500 тисяч гривень. Також виявили 31 чек для сканування та зарахування грошей на рахунок гравців, чорнові записи та готівку.


Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.

1
Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Управління СБУ в Полтавській області, Фейсбук
Теги: гральні автомати

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх