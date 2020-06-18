Кременчужанин хотів влаштуватися на роботу, натомість отримав кредити

Малознайомий чоловік під приводом влаштування на роботу сфотографував паспорт потерпілого. Через кілька тижнів з'ясувалося, що чоловік у боргах
Кременчуцький відділ поліції розповів про схему шахрайства, жертвою якої став 57-річний кременчужанин. 5 червня близько 16.00 чоловік перебував біля однієї з багатоповерхівок в Крюківському районі. До нього підійшов невідомий, який назвався та запропонував влаштуватись на роботу.
Під час домовленостей новий знайомий сфотографував паспорт чоловіка. Пізніше потерпілому стало відомо, що він має два кредити в різних фінансових установах, до оформлення яких він не має відношення.
З ситуацією розбираються слідчі. Відкрито кримінальне провадження щодо факту шахрайства.