Кременчужанин хотів влаштуватися на роботу, натомість отримав кредити

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 885 Коментарів: 2

Малознайомий чоловік під приводом влаштування на роботу сфотографував паспорт потерпілого. Через кілька тижнів з'ясувалося, що чоловік у боргах

Кременчуцький відділ поліції розповів про схему шахрайства, жертвою якої став 57-річний кременчужанин. 5 червня близько 16.00 чоловік перебував біля однієї з багатоповерхівок в Крюківському районі. До нього підійшов невідомий, який назвався та запропонував влаштуватись на роботу.





Під час домовленостей новий знайомий сфотографував паспорт чоловіка. Пізніше потерпілому стало відомо, що він має два кредити в різних фінансових установах, до оформлення яких він не має відношення.





З ситуацією розбираються слідчі. Відкрито кримінальне провадження щодо факту шахрайства.