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Надзвичайні новини

Кременчужанин хотів влаштуватися на роботу, натомість отримав кредити

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 885 Коментарів: 2

Малознайомий чоловік під приводом влаштування на роботу сфотографував паспорт потерпілого. Через кілька тижнів з'ясувалося, що чоловік у боргах

Кременчуцький відділ поліції розповів про схему шахрайства, жертвою якої став 57-річний кременчужанин. 5 червня близько 16.00 чоловік перебував біля однієї з багатоповерхівок в Крюківському районі. До нього підійшов невідомий, який назвався та запропонував влаштуватись на роботу.


Під час домовленостей новий знайомий сфотографував паспорт чоловіка. Пізніше потерпілому стало відомо, що він має два кредити в різних фінансових установах, до оформлення яких він не має відношення.


З ситуацією розбираються слідчі. Відкрито кримінальне провадження щодо факту шахрайства.

2
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: шахрайство афера

Коментарі: 2

233
gansit:
Сьогодні, 16:14

Да наши фото,ксерокопии документов есть даже у бомжей.И если кредитные сферы мошенники,то заочно могут оформить кредит на любого.


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14
Ж_К:
Сьогодні, 16:58

Якщо фінансові установи видають кредити бозна кому за фотокпією чужого паспорта, то це мали б бути виключно їх власні проблеми.


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