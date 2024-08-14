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Кременчук має представництво у національній збірній з хокею

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 85

Хокейна збірна України 16 серпня розпочне навчально-тренувальний збір у Будапешті, який завершиться товариським матчем проти Угорщини 25 серпня

16 серпня хокейна збірна України у Будапешті розпочне навчально-тренувальний збір, який завершиться товариським матчем у цьому місті з командою Угорщини  25 серпня. Це важливий тренувальний збір перед фінальною частиною кваліфікації на  Олімпіаду-26.

Українці мають шанс завоювати одну з путівок. Для цього треба виграти турнір чотирьох. Він, за повідомленням сайту Федерації хокею України, пройде у  Ризі з 29 серпня по 1 вересня. Суперниками України у боротьбі за єдину путівку на Олімпіаду будуть команди Латвії, Словенії та Франції.  

Дмитро Христич, головний тренер української команди, на тренувальний збір До Будапешта викликав 29 хокеїстів. Після збору має залишитися 23 гравці.

Серед викликаних під прапор національної команди є один представник ХК «Кременчук». Це 28-річний капітан та беззаперечний лідер кременчуківського колективу нападник Віталій Лялька.

Цікаво, що серед 29 гравців  тільки 11 чоловік грають нині в Україні. З них 8 представляють київський «Сокіл», по одному хокеїсту делегували «Шторм»,  «Київ Кепіталз» та «Кременчук».

Решта українських збірників  грають у чемпіонатах Польщі, Фінляндії,  Чехії, Словаччини, Франції, Австрії,   Італії, Угорщини і навіть один презентує хокей США.

Отже, з 16 по 25 серпня збірна перебуватиме у Будапешті. В останній день цього збору команда Дмитра Христича зіграє товариський матч з угорцями.

29 серпня — 1 вересня — участь у Ризі у передолімпійському кваліфікаційному відборі.

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Автор: Анатолій Гаркуша Джерело фото: пресслужба ХК «Кременчук»
Теги: ХК Кременчук
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