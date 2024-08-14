На Полтавщині зіткнулися дві автівки — водія легковика госпіталізували

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Учора, 13 серпня, близько 8.30 в селі Кошманівка Машівської громади Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода — зіткнулися дві автівки. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, ВАЗ 2109, під керуванням 24-річного водія, зіткнувся з Mitsubishi, яким керував 32-річний чоловік.

Унаслідок зіткнення постраждав водій ВАЗу, його ушпиталили.

Водія Mitsubishi медики оглянули на місці події й необхідності в госпіталізації не виявили.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлюють слідчі.