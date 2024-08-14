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Надзвичайні новини

Кременчужанина, який пограбував пенсіонерку на вокзалі, взяли під варту: подробиці злочину

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 203 Коментарів: 1

 

Правоохоронці встановлюють обставини

Мешканця Кременчуцького району затримали за пограбування пенсіонерки. За процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області йому повідомили про підозру у грабежі (ч. 4 ст. 186 КК України). Про це «Кременчуцький Телеграф» дізнався від Кременчуцької окружної прокуратури.

Слідством встановлено, що 34-річний мешканець району приїхав до Кременчука погуляти та відпочити. 12 серпня близько 12.00 в районі залізничного вокзалу він помітив 75-річну бабусю, яка дістала зі своєї кишені отриману в цей день пенсію, щоб перерахувати. Чоловік підійшов до неї та вирвав 2800 грн з рук. 

Оперативники встановили особу злочинця та затримали його. Наразі за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, Крюківський районний суд Кременчука постановив взяти чоловіка під варту на 60 діб. Підозрюваному загрожує до 10 років ув'язнення.

Усі обставини скоєння злочину встановлюються.

Нагадаємо, днями у Кременчуці поліція затримала чоловіка, який пограбував 56-річного містянина.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: dailylviv.com
Теги: грабіж прокуратура
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Коментарі: 1

1 250
evil:
Сьогодні, 14:45

Я особисто не бачу сенсу витрачати гроші на такого уйопка за тюремне утримання. Це дуже дорого. Справедливо було відтяти йому оби дві руки . Та призначити пенсію 2800 грн. як інааліду. Подвійна вигода. Поперше гарантовано не буде рецидиву. Подруге це дешево ніж утримувати його у тюрмі. По третє - це дуже справедливо.

 

Доречі, з тими хто мародерив на ввйні, розкрадав кошти треба було б вчиняти так само. Чув, Малєцкій ?


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