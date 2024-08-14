Кременчужанина, який пограбував пенсіонерку на вокзалі, взяли під варту: подробиці злочину

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 203 Коментарів: 1

Мешканця Кременчуцького району затримали за пограбування пенсіонерки. За процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області йому повідомили про підозру у грабежі (ч. 4 ст. 186 КК України). Про це «Кременчуцький Телеграф» дізнався від Кременчуцької окружної прокуратури.

Слідством встановлено, що 34-річний мешканець району приїхав до Кременчука погуляти та відпочити. 12 серпня близько 12.00 в районі залізничного вокзалу він помітив 75-річну бабусю, яка дістала зі своєї кишені отриману в цей день пенсію, щоб перерахувати. Чоловік підійшов до неї та вирвав 2800 грн з рук.

Оперативники встановили особу злочинця та затримали його. Наразі за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, Крюківський районний суд Кременчука постановив взяти чоловіка під варту на 60 діб. Підозрюваному загрожує до 10 років ув'язнення.

Усі обставини скоєння злочину встановлюються.

Нагадаємо, днями у Кременчуці поліція затримала чоловіка, який пограбував 56-річного містянина.