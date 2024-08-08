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У Кременчуці поліція оперативно затримала чоловіка, який пограбував 56-річного містянина

Сьогодні, 11:44 Переглядів: 273

 

Пограбування сталося учора серед дня на Молодіжному

Учора, 7 серпня, вдень на проспекті Лесі Українки у Кременчуці невідома особа відкрито заволоділа грошима та мобільним телефоном 56-річного мешканця Кременчука. Пограбований повідомив про це поліцію близько 15.10.

Отримавши повідомлення про злочин, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та оперативники Кременчуцького районного управління поліції. 

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

- У ході проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів поліцейські швидко встановили особу підозрюваного. Ним виявився місцевий мешканець 1984 року народження. Наразі чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, - повідомив начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини пограбування затримали Молодіжний
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