У Кременчуці поліція оперативно затримала чоловіка, який пограбував 56-річного містянина

Учора, 7 серпня, вдень на проспекті Лесі Українки у Кременчуці невідома особа відкрито заволоділа грошима та мобільним телефоном 56-річного мешканця Кременчука. Пограбований повідомив про це поліцію близько 15.10.
Отримавши повідомлення про злочин, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та оперативники Кременчуцького районного управління поліції.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.
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