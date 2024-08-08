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На війні загинув військовий з Кременчука десантник Михайло Ігнатенко

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 574

 

Захисник України загинув у бою в Харківській області

Сьогодні стало відомо, що на російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Михайло Ігорович Ігнатенко. Про це повідомили рідні полеглого Героя та підтвердили у Кременчуцькому районному ТЦК та СП.

Оператор відділення протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ солдат Михайло Ігнатенко загинув 31 липня, мужньо виконуючи бойове завдання по захисту України в районі села Горяне Куп’янського району Харківської області.

Він був призваний на військову службу 18 квітня 2023 року Кременчуцьким районним ТЦК та СП.

Михайло Ігорович Ігнатенко народився 17 березня 1978 року. Навчався у ЗОШ №1, закінчив Кременчуцький технікум залізничного транспорту та Дніпропетровську академію. Працював у ТОВ «Хомка» та КП «Кременчукводоканал».

Михайло Ігнатенку завжди буде 46!

Співчуття рідним та близьким загиблого Героя!

Поховання Михайла Ігнатенка відбудеться у п’ятницю, 9 серпня 2024 року, а саме:

11.00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 - прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 - виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна військовий загиблий поховання
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