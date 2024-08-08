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Кременчук, Освіта

У Кременчуці та районі створюються осередки для викладання «Захисту України»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 153

 

Громади на місцях отримають субвенції із держбюджету для забезпечення викладання цього предмету

У Кременчуці та громадах району із нового навчального року працюватимуть осередки для викладання учням предмета «Захист України». Для створення належних умов громади отримають субвенції із держбюджету. Про це у середу, 7 серпня, під час брифінгу розповів в. о. начальника Кременчуцької райвійськадміністрації Артем Даценко.

 

Кошти громади отримають на умовах співфінансування, а їх розмір залежатиме від індексу податкової спроможності громад.

За словами Даценка, один осередок створюється на кількість учнів від 80 до 1999 осіб. На понад 2 тисячі учнів має бути два осередки. Враховуються при цьому лише учні 10-11 класів, які «Захист України» вивчають у закладах освіти.

— Уже зараз можна говорити про те, що такі осередки працюватимуть у Глобинській, Градизькій, Кам’янопотоківській, Козельщинській, Кременчуцькій та Семенівській громадах, — стверджує Артем Даценко.

Також він додав, що Пришибська громада створюватиме такий осередок для викладання предмету за власні кошти на базі класу безпеки. Інші ж громади у районі — Новогалещинська, Оболонська, Омельницька, Піщанська та Горішньоплавнівська — наразі перебувають у процесі створення.

Нагадаємо, у травні директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик розповів Телеграфу, що в місті заняття із «Захисту України» для учнів 10-11 класів проводять один раз на тиждень на базі гімназії № 31.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: захист України
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