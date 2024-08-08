Реконструкція дитячого садочка. В ОВА вивчають закупівлі однієї з громад Кременчуцького району

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 0

Фахівці робочої групи «Прозорість і підзвітність», що працює при Полтавській обласній військовій адміністрації, розглянули закупівлі Пришибської громади. Вони стосуються реконструкції дитсадка громади. Загальна сума угод складає 4,5 млн гривень. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації 7 серпня.

Відомо, що замовник уклав договір без використання електронної системи закупівель із тим же виконавцем, який займався початковими роботами. Це рішення пояснюють необхідністю у проведенні додаткового ремонту. Загальна сума нового договору — 1,1 млн грн. У фахівці виникли питання, чим зумовлені додаткові роботи та чи є в них потреба.

Початковий тендер на реконструкцію закладу освіти уклали на суму 3,4 млн грн, проте податкові накладні, в період дії договору, зареєстровано на суму, меншу на 600 тис. грн, розповіли в ОВА.

— Також звернули увагу на спроможність працівників впоратися з обсягами робіт. Компанія-підрядник має чотирьох найманих робітників, серед яких дві жінки. При цьому договір передбачає важку фізичну працю без залучення техніки, — йдеться у повідомленні.

Замовник має надати документи для детального аналізу закупівлі додаткових робіт аналітиками Бюро економічної безпеки, аудиторами та податківцями.

Нагадаємо, засновника компанії, що ремонтує дороги у Полтаві, БЕБ виявило у реєстрі корупціонерів.