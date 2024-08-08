Пільгові перевезення до дач у Кременчуці планують продовжити до жовтня

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 0

Фінансових можливостей міста вистачить для того, щоб продовжити цю соціальну послугу

Кременчуцькі пільгові перевезення до дач влада планує продовжити орієнтовно до 15 жовтня. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 8 серпня.

За його словами, фінансових можливостей міста вистачить для того, щоб продовжити цю соціальну послугу.

Нагадаємо, у Кременчуці опублікували графік та маршрути, за якими автобуси курсуватимуть на дачі. «Кременчуцький Телеграф» проаналізував підприємців, що займаються перевезенням пільговиків на дачі.