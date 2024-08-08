Пільгові перевезення до дач у Кременчуці планують продовжити до жовтня

Кременчуцькі пільгові перевезення до дач влада планує продовжити орієнтовно до 15 жовтня. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 8 серпня.
За його словами, фінансових можливостей міста вистачить для того, щоб продовжити цю соціальну послугу.
Нагадаємо, у Кременчуці опублікували графік та маршрути, за якими автобуси курсуватимуть на дачі. «Кременчуцький Телеграф» проаналізував підприємців, що займаються перевезенням пільговиків на дачі.
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