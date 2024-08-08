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Незаконне виготовлення пального: під суд потрапили четверо кременчужан

Сьогодні, 10:23 Переглядів: 0

 

Під час обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних понад 2 тис. л пального

Під суд потраплять четверо кременчужан — керівники та працівники двох місцевих підприємств — які займалися незаконним виготовленням пального. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, у минулому році підозрювані на базі одного з кременчуцьких підриємств незаконно виготовляли пальне, яке потім продавали місцевим мешканцям та у сусідні області як оптом, так і в роздріб під виглядом бензину марок А-92 та А-95.

Під час обшуку слідчі виявили 2 тис. 250 л пального, яке відповідно до висновків експертизи є підакцизним товаром.

Чоловікам інкримінують незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут підакцизних товарів, вчинених у складі організованої групи, керівникам — організацію цих протиправних дій (ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у червні поліція затримала працівників локомотивного депо, які зливали з тепловозів дизпаливо, а збували його на території Кременчуцького району.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: пальне незаконне виготовлення прокуратура Полтавщини
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