На Полтавщині поліція зупинила п'яного мешканця Сумщини, який не мав права керувати автомобілем

У вівторок, 6 серпня, на Полтавщині правоохоронці зупинили чоловіка, який перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомлють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними поліції, порушником виявився 25-річний мешканець Сумської області. Алкотестер Drager показав, що вміст алкголю в організмі у чоловіка становить 3,15 проміле. Цей показник майже у 16 разів перевищує допустиму норму.
Окрім того, поліцейські встановили, що у чоловіка уже були проблеми із законом за аналогічний злочин та він позбавлений права керувати транспортними засобами.
На порушника склали адміністративні матеріали за:
Усі матеріали поліція передала до суду для притягнення чоловіка до юридичної відповідальності. Йому може загрожувати накладення штрафу у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адміністративний арешт на строк десять діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці п'яний водій врізався у припаркований поруч автомобіль.
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