На Полтавщині поліція зупинила п'яного мешканця Сумщини, який не мав права керувати автомобілем

Сьогодні, 10:11 Переглядів: 64

Вміст алкоголю в організмі у чоловіка перевищував норму майже в 16 разів

У вівторок, 6 серпня, на Полтавщині правоохоронці зупинили чоловіка, який перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомлють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними поліції, порушником виявився 25-річний мешканець Сумської області. Алкотестер Drager показав, що вміст алкголю в організмі у чоловіка становить 3,15 проміле. Цей показник майже у 16 разів перевищує допустиму норму.

Окрім того, поліцейські встановили, що у чоловіка уже були проблеми із законом за аналогічний злочин та він позбавлений права керувати транспортними засобами.

На порушника склали адміністративні матеріали за:

ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами);

ч. 2 ст. 122 (Порушення правил проїзду перехресть);

ч. 1, 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом та повторне порушення щодо керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами);

ч. 2 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння, вчинене повторно протягом року) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Усі матеріали поліція передала до суду для притягнення чоловіка до юридичної відповідальності. Йому може загрожувати накладення штрафу у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адміністративний арешт на строк десять діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці п'яний водій врізався у припаркований поруч автомобіль.