У Кременчуці п'яний водій скоїв ДТП — патрульні

Сьогодні, 18:24 Переглядів: 231

Сьогодні, 7 червня, у Кременчуці на набережній Лейтенанта Дніпрова п'яний водій спричинив аварію. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

За попередньою інформацією, 39-річний водій автомобіля Daewoo Lanos здавав назад та врізався у припаркований поруч автомобіль BMW X5. Також під час спілкування патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Тест показав, що в організмі у чоловіка міститься 2,83 проміле алкоголю. Цей показник у 14 разів перевищує допустиму норму.

Правоохороцні склали на нетверезого водія два протоколи про адмінправопорушення:

за ст. 124 (Порушення правтил дорожнього руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди) Кодексу України про адміністративні правопорушення;

за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані спʼяніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, днями на Полтавщині п’яний водій врізався в дерево — його та ще двох пасажирок госпіталізували.