У Кременчуці п'яний водій скоїв ДТП — патрульні

Сьогодні, 7 червня, у Кременчуці на набережній Лейтенанта Дніпрова п'яний водій спричинив аварію. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
За попередньою інформацією, 39-річний водій автомобіля Daewoo Lanos здавав назад та врізався у припаркований поруч автомобіль BMW X5. Також під час спілкування патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Тест показав, що в організмі у чоловіка міститься 2,83 проміле алкоголю. Цей показник у 14 разів перевищує допустиму норму.
Правоохороцні склали на нетверезого водія два протоколи про адмінправопорушення:
Нагадаємо, днями на Полтавщині п’яний водій врізався в дерево — його та ще двох пасажирок госпіталізували.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.