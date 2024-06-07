Прокуратура розпочала розслідування за фактом ракетного удару по Полтаві

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Полтавська обласна прокуратура розпочала розслідування фактом російського ракетного удару по приватному будинку у Полтаві 7 червня. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, російські військовослужбовці крилатою ракетою (за попередніми даними Х-59) завдали ракетного удару по приватному будинку, розташованому у Полтаві.

— З-під завалів врятовано жінку. Наразі вона перебуває в лікарні у важкому стані. Окрім цього, пошкоджено кілька сусідніх житлових будинків. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями на місці події документують злочини, скоєні державою-агресором, — йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 7 червня російська армія обстріляла цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. Росіяни також влучили в один з приватних будинків Полтавського району, раніше розповідав начальник ОВА Пронін. Поряд розташовані оселі з місцем удару також зазнали пошкоджень.