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Прокуратура розпочала розслідування за фактом ракетного удару по Полтаві

Сьогодні, 18:04 Переглядів: 556

Росіяни атакували Полтавщину крилатою ракетою, за попередніми даними правоохоронців, Х-59

Полтавська обласна прокуратура розпочала розслідування фактом російського ракетного удару по приватному будинку у Полтаві 7 червня. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, російські військовослужбовці крилатою ракетою (за попередніми даними Х-59) завдали ракетного удару по приватному будинку, розташованому у Полтаві.  

— З-під завалів врятовано жінку. Наразі вона перебуває в лікарні у важкому стані. Окрім цього, пошкоджено кілька сусідніх житлових будинків. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями на місці події документують злочини, скоєні державою-агресором, — йдеться у повідомленні. 

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). 

Нагадаємо, 7 червня російська армія обстріляла цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. Росіяни також влучили в один з приватних будинків Полтавського району, раніше розповідав начальник ОВА Пронін. Поряд розташовані оселі з місцем удару також зазнали пошкоджень.

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Автор: Телеграф
Теги: прокуратура Полтавщини ракетний обстріл
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