Прокуратура розпочала розслідування за фактом ракетного удару по Полтаві

Полтавська обласна прокуратура розпочала розслідування фактом російського ракетного удару по приватному будинку у Полтаві 7 червня. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
За даними слідства, російські військовослужбовці крилатою ракетою (за попередніми даними Х-59) завдали ракетного удару по приватному будинку, розташованому у Полтаві.
За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, 7 червня російська армія обстріляла цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. Росіяни також влучили в один з приватних будинків Полтавського району, раніше розповідав начальник ОВА Пронін. Поряд розташовані оселі з місцем удару також зазнали пошкоджень.
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