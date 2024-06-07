На Полтавщині синоптики прогнозують грози, шквал і град

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Вдень 8 червня на Полтавщині синоптики прогнозують грози, місцями шквали 15-20 м/с та град. Про це повідомили на телеграм-каналі Полтавського обласного центру з гідрометеорології.

Оголошено 1 рівень небезпечності — жовтий.

Що означає жовтий рівень небезпечності

Під час першого рівня небезпечності погодні умови можуть бути небезпечними для населення, інфраструктури та природного середовища і призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.