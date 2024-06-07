«Укренерго» по-новому розподілятиме електричну потужність — Полтаваобленерго

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«Укренерго» доводитиме кількість черг ГПВ, які потрібно застосувати у різні періоди доби для обленерго

Відзавтра, 8 червня, НЕК «Укренерго» почне застосовувати новий підхід до розподілу існуючої електричної потужності по регіонах України. Тепер НЕК «Укренерго» доводитиме кількість черг графіка погодинних відключень (ГПВ), які потрібно застосувати у різні періоди доби для обленерго. Про це повідомили у «Полтаваобленерго».

Раніше компанія давала граничні величини споживання електричної потужності, зазначили на підприємстві.

— Після отримання інформації про кількість черг графіка погодинних відключень (ГПВ), які потрібно застосувати у різні періоди доби, на сайті АТ «Полтаваобленерго» буде розміщено відповідну інформацію та посилання на графіки, що діятимуть упродовж різних періодів доби, — йдеться у повідомленні.

За даними «Укренерго», 8 червня графік діятиме з опівночі (00.00) до 5 ранку та з 16.00 до опівночі (00.00) 9 червня.

— За нашими розрахунками, кількість черг має бути меншою, а світло в будинках громадян буде більшу кількість годин, — пояснив перший заступник глави Міністерства енергетики Юрій Власенко, пише Бізнес Цензор.

Нагадаємо, у «Полтаваобленерго» оприлюднили графік погодинного відключення на 7 червня.