«Укренерго» по-новому розподілятиме електричну потужність — Полтаваобленерго

«Укренерго» доводитиме кількість черг ГПВ, які потрібно застосувати у різні періоди доби для обленерго
Відзавтра, 8 червня, НЕК «Укренерго» почне застосовувати новий підхід до розподілу існуючої електричної потужності по регіонах України. Тепер НЕК «Укренерго» доводитиме кількість черг графіка погодинних відключень (ГПВ), які потрібно застосувати у різні періоди доби для обленерго. Про це повідомили у «Полтаваобленерго».
Раніше компанія давала граничні величини споживання електричної потужності, зазначили на підприємстві.
За даними «Укренерго», 8 червня графік діятиме з опівночі (00.00) до 5 ранку та з 16.00 до опівночі (00.00) 9 червня.
Нагадаємо, у «Полтаваобленерго» оприлюднили графік погодинного відключення на 7 червня.
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