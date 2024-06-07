ДБР викрило незаконне привласнення нерухомості Київміськбуду на майже 300 млн гривень

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 63

Правоохоронці повідомили про підозру учасникам схеми по незаконному заволодінню нерухомістю вартістю понад 282 млн гривень, яка належить приватному акціонерному товариству «Холдингова компанія «Київміськбуд». Про це повідомили у Державному бюро розслідувань 7 червня.

За словами правоохоронців, механізм організував бізнесмен — власник одного з підприємств-управителів фонду фінансування будівництва та директор компанії, через яку здійснювалася оплата купівлі нерухомості.

Учасники оборудки підробляли документи та без відома забудовника продавали майнові права на об’єкти нерухомості на підконтрольних осіб. Загальна сума збитків, які були завдані ПрАТ «ХК «Київміськбуд», перевищує 282 млн гривень.

Правоохоронці провели 29 обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів у Києві та Київській області.

Організатору схеми повідомили про підозру в організації протиправного заволодіння майном, що спричинило тяжкі наслідки, несанкціонованому розповсюдженні інформації з обмеженим доступом. Своєю чергою директору підприємства, через яке здійснювалася оплата придбання нерухомості, підозрюється у пособництві протиправному заволодінні майном.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Організатору схеми обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 282,6 млн гривень. Також мають обрати запобіжні заходи іншим учасникам схеми.

У ході розслідування також були викриті працівник податкової служби та співробітник держбанку, які надавали фігурантам схеми інформацію щодо низки товариств.

Зазначимо, що з лютого 2024 року «Київміськбуд» очолює Василь Олійник замість кременчуцького бізнесмена Ігоря Кушніра.

Кушнір разом з іншими кременчужанами потрапив до розслідування Bihus.info, в якому йшлося про те, що виведену землю компанії «Київміськбуд», яка на 80% належить територіальній громаді Києва, тобто є комунальною, у Козині, де раніше була база відпочинку, забудували розкішними котеджами його родичі.

У 2021 році РНБО ввела санкції проти компанії дружини президента «Київміськбуду» Олени Кушнір. Тоді Кушнір заявив, що санкції найімовірніше були накладені помилково. Але журналісти знайшли зв’язок її компанії Klodius Investments Limited, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах, з «газовою трубою» Медведчука.

За даними журналістів Bihus.info, зміна керівництва може бути формальністю, адже в останні роки Олійник як генпідрядник працював на об’єктах компанії Stolitsa Group з орбіти відомої київської забудовниці Владислави Молчанової. Молчанова ж, в свою чергу, є бізнес-партнеркою родини Ігоря Кушніра. Так, виявилося, що Молчанова і донька Кушніра Дар’я є серед кінцевих бенефіціарів британської компанії Alliance 1903 LTD, що зареєстрована в Лондоні наприкінці 2022 року. За даними з британського реєстру, ця фірма також займається девелоперською діяльністю.



