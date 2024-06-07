Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС увійшов до каталогу виробників «Українська техніка для громад»!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Бізнес/Робота, Україна, Світ

ДБР викрило незаконне привласнення нерухомості Київміськбуду на майже 300 млн гривень

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 63

З лютого 2024 року «Київміськбуд» очолює Василь Олійник замість кременчуцького бізнесмена Ігоря Кушніра

Правоохоронці повідомили про підозру учасникам схеми по незаконному заволодінню нерухомістю вартістю понад 282 млн гривень, яка належить приватному акціонерному товариству «Холдингова компанія «Київміськбуд». Про це повідомили у Державному бюро розслідувань 7 червня.

За словами правоохоронців, механізм організував бізнесмен — власник одного з підприємств-управителів фонду фінансування будівництва та директор компанії, через яку здійснювалася оплата купівлі нерухомості.

Учасники оборудки підробляли документи та без відома забудовника продавали майнові права на об’єкти нерухомості на підконтрольних осіб. Загальна сума збитків, які були завдані ПрАТ «ХК «Київміськбуд», перевищує 282 млн гривень.

Правоохоронці провели 29 обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів у Києві та Київській області. 

Організатору схеми повідомили про підозру в організації протиправного заволодіння майном, що спричинило тяжкі наслідки, несанкціонованому розповсюдженні інформації з обмеженим доступом. Своєю чергою директору підприємства, через яке здійснювалася оплата придбання нерухомості, підозрюється у пособництві протиправному заволодінні майном.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Організатору схеми обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 282,6 млн гривень. Також мають обрати запобіжні заходи іншим учасникам схеми.  

У ході розслідування також були викриті працівник податкової служби та співробітник держбанку, які надавали фігурантам схеми інформацію щодо низки товариств. 

Зазначимо, що з лютого 2024 року «Київміськбуд» очолює Василь Олійник замість кременчуцького бізнесмена Ігоря Кушніра. 

Кушнір разом з іншими кременчужанами потрапив до розслідування Bihus.info, в якому йшлося про те, що виведену землю компанії «Київміськбуд», яка на 80% належить територіальній громаді Києва, тобто є комунальною, у Козині, де раніше була база відпочинку, забудували розкішними котеджами його родичі. 

У 2021 році РНБО ввела санкції проти компанії дружини президента «Київміськбуду» Олени Кушнір. Тоді Кушнір заявив, що санкції найімовірніше були накладені помилково. Але журналісти знайшли зв’язок її компанії Klodius Investments Limited, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах, з «газовою трубою» Медведчука.

За даними журналістів Bihus.info, зміна керівництва може бути формальністю, адже в останні роки Олійник як генпідрядник працював на об’єктах компанії Stolitsa Group з орбіти відомої київської забудовниці Владислави Молчанової. Молчанова ж, в свою чергу, є бізнес-партнеркою родини Ігоря Кушніра. Так, виявилося, що Молчанова і донька Кушніра Дар’я є серед кінцевих бенефіціарів британської компанії Alliance 1903 LTD, що зареєстрована в Лондоні наприкінці 2022 року. За даними з британського реєстру, ця фірма також займається девелоперською діяльністю.


0
Автор: Телеграф
Теги: ДБР Кушнір Київміськбуд
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх