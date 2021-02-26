Компанія дружини кременчуцько-київського бізнесмена Кушніра потрапила під санкції не випадково

Три з п’яти чартерних літаків, на офшорних власників яких Рада нацбезпеки і оборони наклала санкції через справи нардепа Віктора Медведчука, незадовго до засідання РНБО перегнали у містечко Сент-Галлен в Швейцарії. Саме там прописаний бенефіціарний власник «труби Медведчука», який і заробляв на схемі з нафтопродуктопроводом. Про це повідомляє Bihus.Info.
В рішенні РНБО йдеться про накладення санкцій на 5 офшорних компаній, які, в свою чергу, значаться власниками приватних літаків.
Дві з них напряму пов’язані з нардепами Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком, адже народні депутати в різний період користувалися бортами, записаними на ці фірми.
Третя компанія записана на дружину Ігоря Кушніра – президента будівельного холдингу «Київміськбуд». Кушнір вже встиг заявити про те, що санкції найвірогідніше були накладені помилково.
Четверта компанія пов’язана з екснардепом і бізнесменом Віталієм Хомутинніком. Останній підтвердив, що компанія належить йому, на цю компанію зареєстровано лише літак і також заявив про помилковість накладення санкцій.
П’ята компанія з санкційного списку – WHPA AVIA LTD – зареєстрована на Віргінських островах. Додаткової інформації про цю фірму журналістам знайти не вдалося.
Літаки усіх трьох вищеназваних офшорок, попри заяви Кушніра і Хомутинніка про помилковість і непов’язаність, в період з 10 по 21 лютого вилетіли в аеропорт поблизу містечка Сент-Галлен у Швейцарії, де, за інформацією журналістів, лишаються досі.
Саме в Сент-Галлені юридично прописана фірма «Інтернешнл Трейдінг Партнерс» – співвласник українського «Прикарпатзахідтрансу», яка по суті і стала причиною накладення санкцій через володіння частиною нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», призначений для перекачування дизелю з Росії та Білорусі до України і Європи.
Саме з цією швейцарською компанією та з її власником – Анатолієм Шефером – і пов’язують Віктора Медведчука та його оточення, яке нібито і заробляло на володінні нафтопроводом.