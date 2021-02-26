Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Топ новина, Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці зробили перше щеплення від коронавірусу — вакцинували лікаря

Сьогодні, 11:21 Переглядів: 512 Коментарів: 7

 


Першим, хто випробував на собі вакцину, став Дмитро Лежньов — завідувач відділеням анестезіології та інтенсивної терапії Першої лікарні ім. Богаєвського

Сьогодні у місті розпочалася вакцинація від коронавірусу вакциною AstraZeneca. Вакцину (100 доз) привезли у спеціальних контейнерах, пресу запросили на презентацію події. Кореспондент ТЪ перебуває на місці події. За планом вакцинації, першими підлягають щепленню медики.

 

І першим щеплення від COVID-19 отримав Дмитро Лежньов (на фото) — завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНМП «Кременчуцька перша міська лікарня імені О.Т. Богаєвського».

Як усе пройшло? Як записатися в чергу на щеплення? Відповіді на ці та інші питання пізніше. Новина буде доповнюватися.

3
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус вакцина Covid-19 карантин
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Коментарі: 7

303
shoni1970:
Сьогодні, 11:41

А чоме не Середа з Малєцким і депутатським корпусом міськвиконкому? А як, не дай Боже, з реаніматологом що станеться? Депутатів можна і нових навибирати, а такого фахівця треба більше 10 років вчити.


5 1
675
evil:
Сьогодні, 11:43

Сьогодні у місті розпочалася вакцинація від коронавірусу вакциною AstraZeneca

Покажите маркировку, где указано что это именно AstraZeneca! Подвердите слова фотографией! Иначе это тиражирование вранья от Степанова и всего квартального кодла! Не испачкайтесь в испражениях Степанова, будьте журналистами, не делайте из населения тупое быдло...покажите правду! 


5 1
77
КАПУША:
Сьогодні, 11:45

Але ж це не "AstraZeneca"! Альоу!


4 0
118
1
ags:
Сьогодні, 11:49

Скрестим пальцы за этого отважного человека. Я бы этой бурдой не привился ни под каким предлогом


4 1
138
Татьяна Донченко:
Сьогодні, 11:54

Официальная информация - вакцина AstraZeneca


0 3
675
evil:
Сьогодні, 12:00

Цитата: Татьяна Донченко

Официальная информация - вакцина AstraZeneca

При всем уважении лично к Вам, это ни о чем! 

Маркировка снимет все вопросы! Эти квартальные уроды из МОЗ нам постоянно врали. К ним нет ни толерантности, ни доверия!

 


1 0
479
Кавоман:
Сьогодні, 12:00

Питання

Цитата: evil

Сьогодні у місті розпочалася вакцинація від коронавірусу вакциною AstraZeneca

Покажите маркировку, где указано что это именно AstraZeneca! Подвердите слова фотографией! Иначе это тиражирование вранья от Степанова и всего квартального кодла! Не испачкайтесь в испражениях Степанова, будьте журналистами, не делайте из населения тупое быдло...покажите правду! 

Відповідь

Цитата: Татьяна Донченко

Официальная информация - вакцина AstraZeneca

 

Без коментарів


2 0

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