У Кременчуці зробили перше щеплення від коронавірусу — вакцинували лікаря

Сьогодні, 11:21 Переглядів: 512 Коментарів: 7

Першим, хто випробував на собі вакцину, став Дмитро Лежньов — завідувач відділеням анестезіології та інтенсивної терапії Першої лікарні ім. Богаєвського

Сьогодні у місті розпочалася вакцинація від коронавірусу вакциною AstraZeneca. Вакцину (100 доз) привезли у спеціальних контейнерах, пресу запросили на презентацію події. Кореспондент ТЪ перебуває на місці події. За планом вакцинації, першими підлягають щепленню медики.

І першим щеплення від COVID-19 отримав Дмитро Лежньов (на фото) — завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНМП «Кременчуцька перша міська лікарня імені О.Т. Богаєвського».

Як усе пройшло? Як записатися в чергу на щеплення? Відповіді на ці та інші питання пізніше. Новина буде доповнюватися.