Кременчуцьке тролейбусне управління витратить майже мільйон на дві вживані автівки

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 506 Коментарів: 1

Це автомобілі Nissan X-Trail та Ford Fusion з підігрівом сидінь. Замовник прописав навіть колір авто, що, звісно ж, знижує вірогідність конкуренції на тендері

Комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління ім. Л.Я. Левітана» витратить майже мільйон на два автомобілі, що були у використанні. Про це ТЪ дізнався із системи електронних закупівель Prozorro. Замовник настільки ретельно прописав умови закупівлі, що вказав навіть колір вживаних авто. Після знайомства з документами складається враження, що умови прописані під конкретні автомобілі, що так і чекають на продаж.





Далі – у деталях.





Що таке спрощена закупівля

Але спершу пояснимо, чому КТУ може купувати недешеві авто без торгів. КТУ як підприємство міського електротранспорту належить до замовників, які здійснюють діяльність «в окремих сферах господарювання». Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», поріг для таких замовників на товари – один мільйон гривень (для «звичайних» замовників – 200 тис грн). Отже, якщо вартість товару, що купує КТУ, мільйон або вище – аукціон обов’язковий. І закупівля з одним учасником не відбудеться. Та якщо сума менша мільйона, КТУ може купити товар і в одного продавця. При цьому від 50 тис грн оголошується закупівля за спрощеною процедурою. Аукціон при цьому не обов’язковий:

якщо учасників більше одного – переможець визначається за результатами аукціону;

якщо учасник один, замовник перевіряє його документи на відповідність умовам закупівлі – і якщо вони в порядку, укладає угоду.

Білий Nissan X-Trail за 450 тис грн

Одне авто вже придбали - принаймні є договір. Тендер (спрощена закупівля) був оголошений якраз «під ялинку» - 22 грудня. І за результатами 8 січня КП КТУ уклало угоду з єдиним учасником – це ФОП Солуян Володимир Олександрович.

Очікувана вартість закупівлі складала 540 тис грн, ФОП Солуян запропонував 450 тис грн – дешевше на 90 тис грн.

Подивимось, які характеристики вживаного авто замовляло КТУ.





Автомобіль Nissan X-Trail або еквівалент б/у





Додаткові вимоги:

Не битий, без слідів зносу, подряпин, сколів, шпаклювань і т.п.

Колір – Білий.

Рік випуску – не раніше 2012 р.

Пробіг – не більше 130 тис.км.

Двигун - рядний, 4-циліндровий.

Тип пального – бензин.

Об’єм двигуна – не менше 1995 куб. см.

Витрата палива в міському циклі - не більше 10.6 л / 100 км

Витрата палива за містом - не більше 7.3 л / 100 км

Витрата палива в змішаному циклі – не більше 8,5 л / 100 км

Автоматична коробка передач (CVT).

Повний привід (4WD).

Електропідсилювач керма.

Передня та задня підвіска – незалежні.

Передні та задні гальма - дискові вентильовані.

Галогенні фари.

Обігрів заднього скла.

Регульована рульова колонка.

Електропідігрів передніх сидінь.

Запасне колесо.

Додатковий запасний повний комплект літніх шин.

І тут у виникають питання. Зрозумілі вимоги про технічний стан, пробіг авто витрати пального. Але як пояснити «білий колір»? Це могло би бути зрозумілим, якби йшлося про нову автівку: білий – базовий колір Nissan X-Trail, відтак новий білий обійдеться дешевше, ніж інший. Але ж ідеться про вживане авто. І чому саме двигун бензиновий? Nissan X-Trail також комплектується дизельним двигуном, а й є комбінований варіант: бензин та газ (що дешевше у користуванні). Це ми до того, що надмірна деталізація знижує вірогідність конкуренції при спрощеній закупівлі.





І конкурентів у ФОПа Солуяна, який є постійним постачальником КТУ – не було.









А ось який вигляд має специфікація до договору на придбане авто. Нічого крім ціни. Аж ніяк не пересвідчишся в тому, що КТУ придбало авто з тими самими характеристиками, які замовило

До речі, помоніторивши сайт AvtoRIA, ми знайшли й дешевші пропозиції (від 373 тис грн), авто близькі до технічних характеристик, які просило КТУ (клікніть для збільшення).













Купують авто, коли в бюджеті дірка

Депутатка Лариса Гориславець, котра як громадська активістка займалася моніторингом закупівель, звернула увагу й на те, що КТУ купує автівку у той час, як у бюджеті міста утворилася велика дірка (на той час дефіцит перетнув межу в 250 мільйонів). А після Нового року оголошує закупівлю на ще одну. Зауваження слушне, адже КТУ є підприємством дотаційним – його функціонування фактично оплачує міський бюджет у рамках Програми утримання та розвитку наземного електротранспорту.





«Від старої звички моніторити закупівлі відмовитися не можу. Ось, наприклад, побачила закупівлю легкового автомобіля для тролейбусного управління Nissan X-Trail. Б/У, білий, півмільйона. Закупівлю було оголошено під Новий рік, коли міська влада бідкалася і розводила руками, говорячи про те, що в бюджеті дірка на сотні мільйонів гривень. Але що ж… Треба - так треба! Тож я , як депутатка, хотіла лише дізнатися про цю нагальну потребу і направила депутатське звернення, мовляв, розкажіть, як там у вас взагалі справи із службовим транспортом, хто їздить і кому авто купуватимете…

І яку ж цікаву відповідь я отримала! Пишуть мені, що «депутатське звернення не містить будь-яких вимог щодо здійснення певних дій». Тобто мої слова про «надати інформацію» - це взагалі не про дію. Це, мабуть, про побажання успіхів юристам КТУ, штатним і нештатним (там іще окремо закупівля юридичних послуг щороку)», - написала Лариса Гориславець на своїй сторінці у фейсбуку.

Та розмістила розлогу відповідь КТУ, яке так і не надало роз’яснень їй (як депутатці – тобто представнику засновника) щодо нагальної потреби в закупівлі. Звернення депутатки та феєричну відповідь КТУ можна завантажити нижче:





vidpovid-ktu.pdf [1,87 Mb] (cкачиваний: 2) zvernennja_gorislavec_ktu_legkovi-avto_docx.pdf [140,2 Kb] (cкачиваний: 0)

Сірий Ford Fusion

19 лютого КТУ оголосило ще одну спрощену закупівлю автомобіля. Очікувана вартість – 495 тис грн. Аукціон призначений на 5 березня (звісно, якщо буде більше одного учасника).





Цього разу підприємству знадобився сірий Ford Fusion, теж з підігрівом сидінь, а ще – з бортовим комп’ютером та купою різних «прибамбасів»

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Додаткові вимоги до автомобіля Ford Fusion

Не битий, без слідів зносу, подряпин, сколів, шпаклювань і т.п.

Колір – Сірий.

Рік випуску – не раніше 2016 р.

Тип пального – Змішане (газ/Бензин), ГБО не нижче «ЄВРО-5».

Об’єм двигуна – не менше 2400 куб.см.

Двигун - рядний, 4-циліндровий.

Автоматична коробка передач, 6-ступ.

Тип приводу – передній.

Витрата палива в міському циклі - не більше 11,0 л / 100 км.

Витрата палива за містом - не більше 7,0 л / 100 км.

Витрата палива в змішаному циклі – не більше 9,0 л / 100 км.

Пробіг – не більше 80 тис. км.

Наявність додаткових опцій:

Електропідсилювач керма;

Обігрів заднього скла;

Сидіння з підігрівом;

Регулювання передніх сидінь - водійське сидіння в 6 напрямках, сидіння переднього пасажира в 4 напрямках;

Ключ ДУ (дистанційний ключ), система дистанційного запуску;

Електричні склопідйомники передні та задні;

Подушки безпеки (водія, пасажира, бокові, шторки);

Антиблокувальна система (ABS);

Допоміжна система гальмування (BAS);

Антипробуксовочна система (TCS);

Система допомоги при старті на підйомі (HAC);

Система контролю тиску в шинах;

Камера заднього виду;

Кондиціонер;

Бортовий комп'ютер;

Кольоровий багатофункціональний дисплей;

Протиугінна система, сигналізація.

Для кого підігрів сидінь?

ТЪ теж спробував дізнатися: для кого автівки з підігрівом сидінь? І чому саме біла та сіра? Наша спроба зв’язатися з директором КТУ Олександром Вертюхом була невдалою.





Але ми зв’язалися телефоном з особою, відповідальною за проведення закупівель у КТУ – Владиславом Гордієнком. Але він сказав, що не в курсі, для кого авто – відповідає лише за технічні питання тендеру.





- Тоді якраз про технічні питання. У кваліфікаційних критеріях чомусь вказаний колір авто: чому саме вам потрібен білий Nissan та сірий Ford Fusion, адже це обмежує пропозиції на ринку?

- Напевне, я вам не допоможу. Не я це прописував – у нас керівництво так вирішило. Не знаю, можливо, це практичний колір… Можливо, вам слід звернутися до когось з керівників. Подали документацію – я перевірив, що вона законодавство не порушує. А з приводу кольору – це не є дискримінаційні умови, - вважає Гордієнко.





Але принаймні одна явно дискримінаційна умова наявна у новій спрощеній закупівлі: вказання на конкретну модель - Ford Fusion, при цьому технічний опис не містить виразу «або еквівалент». Немає й обґрунтування – чому саме КТУ потрібна така модель.









Вказання на конкретну марку підсилює нашу версію, висловлену на початку - про те, що тендер прописаний під наявне авто від конкретного продавця.





У даному випадку порушуються вимоги ст. 23 ЗУ «Про публічні закупівлі»:





«Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент».







Наостанок. Цьогоріч на Програму утримання та розвитку наземного електротранспорту у міському бюджеті закладено 90 млн грн. Крім цього, 14,5 млн грн передбачено на виконання зобов’язань перед ЄБРР за тролейбусний кредит. Отже, незалежно від того, користуємось ми тролейбусами, чи ні, ми за них платимо зі своїх податків. Як і за елітний транспорт КТУ з підігрівом сидінь.