На Кременчуччині подорожчали яйця та олія, а подешевшали ранні овочі – як змінилися ціни за тиждень

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Куди можна звернутися зі скаргою, якщо помітили порушення

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району станом на 6 червня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині ціни зросли на багато харчових продуктів. Найбільше подорожчали яйця курячі, олія та буряк. А подешевшали лише рання капуста та цибуля.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, більшість ранніх овочів та полуниця хоч і дешевшають, але не підпадають під моніторинг цін.

За інформацією Держпродспоживслужби

подорожчали:

яйця курячі — на 2,80 грн за десяток;

буряк — на 1,83 грн за кг;

олія соняшникова — на 1,10 грн за літр;

молоко — на 0,40 грн за 0,9 л;

цукор — на 0,30 грн за кг.

подешевшали:

капуста рання — на 4,30 грн за кг;

цибуля ріпчаста — на 2,10 грн за кг.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.