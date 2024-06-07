За отримання хабаря правоохоронці на Полтавщині затримали керівника комунального підприємства

В отриманні неправомірної вигоди за звільнення від орендної плати підозрюють виконувача обов’язків директора комунального підприємства Полтавської облради
Правоохоронці Полтавщини затримали виконувача обов’язків директора одного з комунальних підприємств Полтавської обласної ради.
Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.
Наразі керівнику комунального підприємства повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).
За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури заходи з викриття проведено Управлінням стратегічних розслідувань в Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України. Слідчі дії у кримінальному провадженні здійснюються Головне управління Нацполіції в Полтавській області.
У прокуратурі Полтавщини нагадують, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, що на Полтавщині за хабар судитимуть колишнього правоохоронця з Миргородського району, який пропонував підприємцю уникнути кримінальної відповідальності за грошову винагороду.
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