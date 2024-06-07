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За отримання хабаря правоохоронці на Полтавщині затримали керівника комунального підприємства

Сьогодні, 16:57 Переглядів: 107

 

В отриманні неправомірної вигоди за звільнення від орендної плати підозрюють виконувача обов’язків директора комунального підприємства Полтавської облради

Правоохоронці Полтавщини затримали виконувача обов’язків директора одного з комунальних підприємств Полтавської обласної ради.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Наразі керівнику комунального підприємства повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). 

— За даними слідства, до виконувача обов’язків директора звернувся підприємець із проханням розірвати укладений договір оренди нерухомого майна через збитковість господарської діяльності. Натомість посадовець запропонував укласти додаткову угоду, яка б надала можливість звільнити підприємця від орендної плати за користування приміщенням на кілька місяців. Ціна «питання» становила 75 тис. грн, - йдеться у повідомленні.

 

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури заходи з викриття проведено Управлінням стратегічних розслідувань в Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України. Слідчі дії у кримінальному провадженні здійснюються Головне управління Нацполіції в Полтавській області.

У прокуратурі Полтавщини нагадують, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що на Полтавщині за хабар судитимуть колишнього правоохоронця з Миргородського району, який пропонував підприємцю уникнути кримінальної відповідальності за грошову винагороду.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: пресслужба Полтавської обласної прокуратури
Теги: прокуратура Полтавщини хабар поліція Полтавщини комунальне підприємство оренда
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