Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині за хабар судитимуть колишнього правохоронця — прокуратура

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 198

 

Чоловік запропонував підприємцю уникнути кримінальної відповідальності за грошову винагороду

На Полтавщині за хабар судитимуть колишнього правоохоронця з Миргородського району. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік пообіцяв одному з місцевих приватних підприємців уникнути кримінального покарання за незаконне привласнення земельної ділянки та не перешкоджати надалі під час її використання. Натомість просив у підприємця 2 тисячі доларів США.

 

У жовтні 2023 року під час отримання хабаря правоохоронця затримали, а потім і звільнили зі служби.

Йому інкримінують вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Загрожує чоловікові строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві судили дільничного, який за хабар обіцяв допогти з виключенням із військового обліку.

2
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: Полтавщина прокуратура правоохоронці хабар
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх