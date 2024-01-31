На Полтавщині за хабар судитимуть колишнього правохоронця — прокуратура

На Полтавщині за хабар судитимуть колишнього правоохоронця з Миргородського району. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.
За даними слідства, чоловік пообіцяв одному з місцевих приватних підприємців уникнути кримінального покарання за незаконне привласнення земельної ділянки та не перешкоджати надалі під час її використання. Натомість просив у підприємця 2 тисячі доларів США.
У жовтні 2023 року під час отримання хабаря правоохоронця затримали, а потім і звільнили зі служби.
Йому інкримінують вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Загрожує чоловікові строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно у Полтаві судили дільничного, який за хабар обіцяв допогти з виключенням із військового обліку.
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