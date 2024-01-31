У Кременчуці школярів можуть відправити на дистанційку, якщо кількість хворих на сезонні застуди зростатиме

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 289

Загалом на Полтавщині протягом 4 тижня 2024 року зареєстрували на 40% більше випадків захворюваності, ніж за попередній

Якщо рівень захворюваності на грип, COVID-19 та гострі респіраторні вірусні інфекції у Кременчуці зростатиме, школярів можуть відправити на дистанційне навчання. Про це ТЪ стало відомо від лікаря-епідеміолога Кременчуцького районного відокремленого підрозділу державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Лариси Коровіної.

Статистику щодо захворюваності підсумовують щотижня. За 4 тиждень 2024 року (з 22 по 28 січня) у Кременчуцькій територіальній громаді є перевищення базового рівня захворюваності на 10,8% (зараз це називається не епідемічний поріг, а базовий рівень захворюваності).

— Але це наразі ні про що не говорить, бо щоб вводити і пропонувати якісь обмежувальні заходи на окремій території, потрібно спостерігати два-три тижні. Якщо на наступному тижні, наприклад, вийдемо на 15 чи 20%, то ми будемо бачити, що йде стійке зростання кількості хворих, і вже будемо пропонувати обмежувальні заходи, — каже Лариса Коровіна.

За її словами, обмежувальні заходи — це введення маскового режиму та заборона відвідувати пацієнтів у лікувальних закладах тощо, а також усіх дітей можуть перевести на дистанційне навчання. Тенденцію до збільшення випадків захворюваності оцінюватимуть епідеміологи та спеціалісти лікувальної мережі.

Якщо ж перевищення базового рівня триматиметься на 10-11%, як зараз, обмеження не вводитимуть.

— Усе буде залежати від інтенсивності епідемічного процесу. Якщо буде багато людей звертатися, багато пацієнтів будуть тестувати, буде у два-три рази перевищення базового рівня, тоді, звісно, ми не чекаємо, — пояснює пані Коровіна.

Разом з тим, Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомив, що протягом 4 тижні 2024 року на Полтавщині захворюваність на гострі респіраторні інфекції зросла — виявляли грип А, COVID-19 та RS-вірус. За цей період зареєстрували 8234 випадки, на 40% більше, ніж на попередньому тижні. Показник 608,9 на 100 тисяч населення — на 17% вище базового, середній рівень інтенсивності.

Нагадаємо, на минулому тижні у Кременчуцькому ліцеї № 5 імені Т. Г. Шевченка три класи перевели на дистанційне навчання через те, що захворіли учні та вчителі. Також у Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою ввели карантин.