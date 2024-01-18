У Полтаві вирок отримав дільничний, який за хабар обіцяв, що чоловіка виключать із військового обліку

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 204

У Полтаві дільничний за хабар обіцяв, що чоловіка виключать із військового обліку. 15 січня вирок йому виніс Київський районний суд Полтави.

Уродженець села Балясне Диканського району Полтавської області з 15 лютого 2021 року працював дільничним офіцером сектору превенції відділу № 1 Полтавського районного управління поліції.

21 вересня 2023 року правоохоронець запропонував чоловікові допомогу, аби його виключили із військового обліку, і надалі той міг виїжджати за кордон. За таку «послугу» дільничний офіцер хотів отримати від чоловіка 6 тисяч доларів США.

22 вересня 2023 року о 15.46 на вулиці Маршала Бірюзова у Полтаві (поруч із зупинкою громадського транспорту «Новозаводська») поліціянт одержав від «клієнта» 500 доларів США (відповідно до офіційного курсу Національного банку України, на 22.09.2023 це становить 18 284 гривні), а також копії паспорта та тимчасового посвідчення військовозобов'язаного. А 4 жовтня 2023 об 11.28 ситуація повторилася: на вулиці Соборності, поруч із зупинкою громадського транспорту «Площа Зигіна», правоохоронець отримав від чоловіка 38 000 гривень (еквівалент 1000 доларів США).

У судовому засіданні дільничний офіцер свою вину визнав повністю. Суд визнав його винним у кримінальному правопорушенні за ч. 2 ст. 369-2 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) КК України і призначив покарання — штраф у 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 грн. До набрання вироком законної сили запобіжний захід щодо засудженого не обиратимуть. У тексті вироку йдеться, що на користь управління Служби безпеки України в Полтавській області він має сплатити 57 275 грн.

Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду протягом 30 діб з моменту його проголошення через Київський районний суд Полтави, а засудженим у той же строк з моменту його отримання.