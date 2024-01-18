Кременчуцьке райуправління поліції розшукує безвісті зниклого Василя Каїту

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 149

Чоловік пішов зранку з дому і наразі його місцезнаходження невідоме

Кременчуцьке райуправління Головного управління Національної поліції у Полтавській області розшукує зниклого Василя Каїту 1948 року народження. Зранку 18 січня чоловік пішов із дому (м. Кременчук, вул. Олексія Древаля) та наразі його місцеперебування не відоме. Прикмети зниклого: на вигляд 65-70 років, худорлява статура, сиве волосся, зріст 190 см. Одягнений був у темну куртку, чорні штани та чорну шапку. Усіх, хто має будь-яку інформацію стосовно зниклого, просять звертатися за телефоном: 0997933504. Нагадаємо, на початку місяця у Горішніх Плавнях поліція розшукувала зниклого 72-річного Михайла Городянка. Вранці наступного дня чоловіка знийшли мертвим.

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