Кременчуцьке райуправління поліції розшукує безвісті зниклого Василя Каїту

Кременчуцьке райуправління Головного управління Національної поліції у Полтавській області розшукує зниклого Василя Каїту 1948 року народження.
Зранку 18 січня чоловік пішов із дому (м. Кременчук, вул. Олексія Древаля) та наразі його місцеперебування не відоме.
Прикмети зниклого: на вигляд 65-70 років, худорлява статура, сиве волосся, зріст 190 см.
Одягнений був у темну куртку, чорні штани та чорну шапку.
Усіх, хто має будь-яку інформацію стосовно зниклого, просять звертатися за телефоном: 0997933504.
Нагадаємо, на початку місяця у Горішніх Плавнях поліція розшукувала зниклого 72-річного Михайла Городянка. Вранці наступного дня чоловіка знийшли мертвим.
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