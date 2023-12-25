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«Кременчуцький ТелеграфЪ» шукає у команду менеджера/ку з продажу реклами

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 196

 

«Кременчуцький ТелеграфЪ» шукає у команду менеджера/ку з продажу реклами, який/а зможе підсилити роботу нашого комерційного відділу та допомагати у пошуку нових якісних партнерств.

Ми співпрацюємо з чесними та ціннісними бізнесами, які дбають не лише про заробіток, а й активно розвивають корпоративну відповідальність, тож для нас важливо, аби кожен в нашій команді поділяв цю позицію.

Що ви будете робити на цій посаді:

  • шукати бізнеси/компанії/приватні підприємства для розміщення реклами (новини компаній, статті, партнерські проєкти, спецпроєкти, відеоролики);
  • вести комунікацію з рекламодавцями від встановлення першого контакту до закриття угоди (листування, дзвінки, зустрічі)
  • виявляти потреби клієнтів, допомагати вирішувати їхні завдання;
  • брати участь у створенні презентацій з пропозиціями для партнерів та співпрацювати з креативними продюсерами;
  • розвивати клієнтську базу та вести облік в CRM;
  • виконувати плани з продажів.

Ви нам підходите, якщо:

  • маєте досвід ділової комунікації (робота у ЗМІ буде перевагою);
  • маєте досвід роботи у CRM-системі (або готові швидко вчитися);
  • вмієте на базовому рівні вести юридичну документацію (договори, рахунки, акти);
  • володієте такими якостями як комунікабельність, пунктуальність, стресостійкість, ініціативність.

Умови роботи:

  • ставка + % від продажів;
  • графік: повний робочий день (5/2);
  • навчання та підтримка в період адаптації;
  • робота в команді однодумців;
  • залученість до створення соціально важливих проєктів.

Якщо вам відгукується наша вакансія, швидше відправляйте резюме на telegraf.in.ua@gmail.com — ми радо поспілкуємося.

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Автор: ТелеграфЪ
Теги: вакансія робота у Кременчуці
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