«Кременчуцький ТелеграфЪ» шукає у команду менеджера/ку з продажу реклами, який/а зможе підсилити роботу нашого комерційного відділу та допомагати у пошуку нових якісних партнерств.
Ми співпрацюємо з чесними та ціннісними бізнесами, які дбають не лише про заробіток, а й активно розвивають корпоративну відповідальність, тож для нас важливо, аби кожен в нашій команді поділяв цю позицію.
Що ви будете робити на цій посаді:
- шукати бізнеси/компанії/приватні підприємства для розміщення реклами (новини компаній, статті, партнерські проєкти, спецпроєкти, відеоролики);
- вести комунікацію з рекламодавцями від встановлення першого контакту до закриття угоди (листування, дзвінки, зустрічі)
- виявляти потреби клієнтів, допомагати вирішувати їхні завдання;
- брати участь у створенні презентацій з пропозиціями для партнерів та співпрацювати з креативними продюсерами;
- розвивати клієнтську базу та вести облік в CRM;
- виконувати плани з продажів.
Ви нам підходите, якщо:
- маєте досвід ділової комунікації (робота у ЗМІ буде перевагою);
- маєте досвід роботи у CRM-системі (або готові швидко вчитися);
- вмієте на базовому рівні вести юридичну документацію (договори, рахунки, акти);
- володієте такими якостями як комунікабельність, пунктуальність, стресостійкість, ініціативність.
Умови роботи:
- ставка + % від продажів;
- графік: повний робочий день (5/2);
- навчання та підтримка в період адаптації;
- робота в команді однодумців;
- залученість до створення соціально важливих проєктів.
Якщо вам відгукується наша вакансія, швидше відправляйте резюме на telegraf.in.ua@gmail.com — ми радо поспілкуємося.
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