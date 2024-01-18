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Надзвичайні новини

У Горішніх Плавнях виявили трьох агітаторів, які підтримували окупацію України

Сьогодні, 15:58 Переглядів: 198

 

Зловмисники виправдовували збройну агресію РФ на території України, а також популяризували окупаційні російські угруповання

Фахівці Служби Безпеки України викрили у Горішніх Плавнях трьох агітаторів, які публічно закликали до захоплення окупантами територій України, виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини, а також популяризували окупаційні російські угруповання. Про це повідомляє пресслужба Служби Безпеки України.

За даними слідства, таку інформацію агітатори поширювали на особистих сторінках у заборонених соцмережах. 

Одна з фігуранток народилася на території РФ. Вона публічно закликала до окупації України, а також цитувала і підтримувала російських політиків та виправдовувала воєнні дії Росії на території України. 

Ще одна фігурантка справи — виправдовувала бійців приватних військових компаній та намагалася дискредитувати вище керівництво України. Такі думки жінка почала висловлювати ще у 2014 році, коли українські військові розпочали операцію зі звільнення окупованих у той час територій.

Третій фігурант захоплювався російськими військами та заперечував збройну агресію РФ проти України. На своїй сторінці він намагався дискредитувати західних партнерів та вище керівництво України.

У їхніх оселях правоохоронці знайшли та вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами вчиненого.

Нині слідство завершилося, а матеріали справи передані до суду. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві затримали агента зовнішньої розвідки РФ, який готував інформаційні диверсії проти України та писав статті на замовлення для російських інтернет-видань. 

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Служба Безпеки України
Теги: Горішні Плавні СБУ викрили затримання
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