У Горішніх Плавнях виявили трьох агітаторів, які підтримували окупацію України

Зловмисники виправдовували збройну агресію РФ на території України, а також популяризували окупаційні російські угруповання
Фахівці Служби Безпеки України викрили у Горішніх Плавнях трьох агітаторів, які публічно закликали до захоплення окупантами територій України, виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини, а також популяризували окупаційні російські угруповання. Про це повідомляє пресслужба Служби Безпеки України.
За даними слідства, таку інформацію агітатори поширювали на особистих сторінках у заборонених соцмережах.
Одна з фігуранток народилася на території РФ. Вона публічно закликала до окупації України, а також цитувала і підтримувала російських політиків та виправдовувала воєнні дії Росії на території України.
Ще одна фігурантка справи — виправдовувала бійців приватних військових компаній та намагалася дискредитувати вище керівництво України. Такі думки жінка почала висловлювати ще у 2014 році, коли українські військові розпочали операцію зі звільнення окупованих у той час територій.
Третій фігурант захоплювався російськими військами та заперечував збройну агресію РФ проти України. На своїй сторінці він намагався дискредитувати західних партнерів та вище керівництво України.
У їхніх оселях правоохоронці знайшли та вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами вчиненого.
Нині слідство завершилося, а матеріали справи передані до суду. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення із конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно у Полтаві затримали агента зовнішньої розвідки РФ, який готував інформаційні диверсії проти України та писав статті на замовлення для російських інтернет-видань.
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