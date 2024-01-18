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Надзвичайні новини

На Лубенщині внаслідок пожежі загинув чоловік

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 151

 

Причини та обставини пожежі встановлюють слідчі

17 січня близько 6.20 у селі Снітин Лубенської громади горів приватний будинок. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Про подію до поліції повідомив місцевий житель.

Після того, як рятувальники загасили пожежу, у приміщенні правоохоронці знайшли тіло 61-річного господаря будинку. Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу.

 

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Слідчі з'ясовують причини та обставини пожежі.

Нагадаємо, що 17 січня у Гадячі у квартирі житлового будинку сталася пожежа, після гасіння якої надзвичайники знайшли тіло чоловіка.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Лубенський район пожежа загиблий
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