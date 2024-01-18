У Гадячі в згорілій квартирі знайшли мертвого чоловіка

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Вчора, 17 січня, о 19.31 на вулиці Сергія Швидкого у Гадячі, у квартирі житлового будинку сталася пожежа. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Пожежу загасили о 21.17. Під час гасіння вогню в будинку знайшли тіло чоловіка.

Вогонь знищив меблі, частину підлоги. Пошкодив домашнє майно, двері, вікно, закоптив стіни та стелю.

На місці працювали рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Наразі причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що 31 грудня на Кременчуччині після пожежі в господарчій будівлі знайшли мертву людину.