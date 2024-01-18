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Сьогодні на Полтавщині можливі проблеми з електропостачанням — «Полтаваобленерго»

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 235

 

Через пориви вітру

Сьогодні, 18 січня, на Полтавщині можливі відключення світла. Про це повідомляють в АТ «Полтаваобленерго».

Проблеми з електропостачанням можуть виникнути у зв’язку із сильними поривами вітру, які передбачені протягом усього дня.

Очікуються пориви південно-східного вітру 15-20 м/с. Можливі обриви дротів повітряних ліній електропередач, що знаходяться під напругою.

— Застерігаємо, не наближайтеся до провисаючих проводів та проводів, що лежать на землі на відстань, менше ніж 8 метрів — щоб не наражати себе на небезпеку ураження електричним струмом, — йдеться у повідомленні.

Тих, хто побачив обірваний дріт, закликають повідомити до колцентру компанії за номерами телефонів: (0532) 510-910, 050 305-99-10, 097-20-20-207, 093-17-02-533, 0800-305-035. До прибуття ремонтної бригади слід організувати охорону обірваних проводів, не допускаючи до них перехожих чи тварин.

Нагадаємо, що в листопаді через негоду на Полтавщині, понад 8 тисяч абонентів залишились без світла.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Полтаваобленерго світло негода
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