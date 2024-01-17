На Полтавщині прогнозують погіршення погодних умов

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Протягом 18 січня на Полтавщині очікується штормове попередження.

За інформацією гідрометеорологів, в області будуть сильні пориви південно-східного вітру (15-20 м/с).

Оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

Температура змінюватиметься від -5 (вночі) до +6 (вдень). Також можливі короткочасні опади у вигляді мокрого снігу з дощем.

Дороги у місті та за містом слизькі, тож поліція закликає дотримуватися швидкісного режиму та правил дорожнього руху.