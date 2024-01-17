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На Полтавщині прогнозують погіршення погодних умов

Сьогодні, 19:35 Переглядів: 125

 

Очікуються значні пориви вітру

Протягом 18 січня на Полтавщині очікується штормове попередження. 

За інформацією гідрометеорологів, в області будуть сильні пориви південно-східного вітру (15-20 м/с).

Оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

Температура змінюватиметься від -5 (вночі) до +6 (вдень). Також можливі короткочасні опади у вигляді мокрого снігу з дощем.

Дороги у місті та за містом слизькі, тож поліція закликає дотримуватися швидкісного режиму та правил дорожнього руху.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: погода синоптики прогноз погоди
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