На Полтавщині прогнозують погіршення погодних умов

Протягом 18 січня на Полтавщині очікується штормове попередження.
За інформацією гідрометеорологів, в області будуть сильні пориви південно-східного вітру (15-20 м/с).
Оголошено I рівень небезпечності — жовтий.
Температура змінюватиметься від -5 (вночі) до +6 (вдень). Також можливі короткочасні опади у вигляді мокрого снігу з дощем.
Дороги у місті та за містом слизькі, тож поліція закликає дотримуватися швидкісного режиму та правил дорожнього руху.
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