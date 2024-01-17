Молодіжна хокейна команда «Кременчук» двічі перемогла «Дніпро»

13 та 14 січня молодіжна хокейна команда «Кременчук» вдома двічі перемогла команду «Дніпро». Інформація про це оприлюднена у телеграм-каналі Федерації хокею України.
Першу гру кременчужани виграли з рахунком 8:2. Наступного ж дня обіграли команда обіграла дніпрян із рахунком 7:2.
Таким чином команда юних хокеїстів посідає 5 місце у турнірному рейтингу.
Найкращі моменти гри можна переглянути на відео.
Нагадаємо, 11 січня «Кременчук» програв столичному «Київ Кепіталз». 17 січня ж кременчуцькі хокеїсти грають із херсонським «Дніпром» на одеській арені.
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