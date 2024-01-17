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Кременчук, Спорт

Молодіжна хокейна команда «Кременчук» двічі перемогла «Дніпро»

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 0

 

Юні хокеїсти вдало розпочали змагальний рік

13 та 14 січня молодіжна хокейна команда «Кременчук» вдома двічі перемогла команду «Дніпро». Інформація про це оприлюднена у телеграм-каналі Федерації хокею України. 

Першу гру кременчужани виграли з рахунком 8:2. Наступного ж дня обіграли команда обіграла дніпрян із рахунком 7:2.

Таким чином команда юних хокеїстів посідає 5 місце у турнірному рейтингу.

 

Найкращі моменти гри можна переглянути на відео.

Нагадаємо, 11 січня «Кременчук» програв столичному «Київ Кепіталз». 17 січня ж кременчуцькі хокеїсти грають із херсонським «Дніпром» на одеській арені.

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Автор: Яна Гудзь
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