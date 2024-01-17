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Кременчук, Благодійність

Благодійний ярмарок у Горішніх Плавнях зібрав майже 18 тисяч гривень для бійців Збройних сил України

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 99 Новини компаній

Під час ярмарку вдалося зібрати 18 тисяч гривень

13 січня у Палаці культури й творчості Горішніх Плавнях за підтримки Ferrexpo відбувся черговий благодійний ярмарок. Його метою вчергове став збір коштів на підтримку українських захисників та захисниць, які відважно захищають українську незалежність.

У заході взяли участь 18 майстрів та майстринь з-поміж співробітників підприємств Ferrexpo, зокрема Полтавського ГЗК, Єристівського ГЗК та Біланівського ГЗК, а також мешканці Горішніх Плавнів, які спільно продемонстрували свої творчі навички та передали частину зібраних коштів на потреби Збройних сил України.

На ярмарку можна було знайти неймовірні вироби мистецтва: яскраві гердани з бісеру та прикраси, обереги, іменні ляльки-мотанки, смаколики з натуральних інгредієнтів, букети та сувеніри, виготовлені з мила. Ще до початку заходу було видно, що інтерес до цих витворів був доволі значний.

— Я рада, що своєю творчістю можу долучитися до благородної справи, — поділилась Анна Ярова, майстриня, яка виставила вироби з мила на продаж.

Під час ярмарку вдалося зібрати 18 тисяч гривень. Це кошти, вторговані за продаж виробів, та пожертви відвідувачів заходу. Їх спрямують на придбання спорядження для 71-ої окремої єгерської бригади Збройних сил України, у якій зокрема служать співробітники підприємств Ferrexpo.

Цей благодійний ярмарок став важливою подією, яка об'єднала людей з благодійної мети та підкреслила важливість підтримки українських військових у складний період для нашої країни.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Горішні Плавні
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