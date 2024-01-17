Благодійний ярмарок у Горішніх Плавнях зібрав майже 18 тисяч гривень для бійців Збройних сил України

13 січня у Палаці культури й творчості Горішніх Плавнях за підтримки Ferrexpo відбувся черговий благодійний ярмарок. Його метою вчергове став збір коштів на підтримку українських захисників та захисниць, які відважно захищають українську незалежність.
У заході взяли участь 18 майстрів та майстринь з-поміж співробітників підприємств Ferrexpo, зокрема Полтавського ГЗК, Єристівського ГЗК та Біланівського ГЗК, а також мешканці Горішніх Плавнів, які спільно продемонстрували свої творчі навички та передали частину зібраних коштів на потреби Збройних сил України.
На ярмарку можна було знайти неймовірні вироби мистецтва: яскраві гердани з бісеру та прикраси, обереги, іменні ляльки-мотанки, смаколики з натуральних інгредієнтів, букети та сувеніри, виготовлені з мила. Ще до початку заходу було видно, що інтерес до цих витворів був доволі значний.
Під час ярмарку вдалося зібрати 18 тисяч гривень. Це кошти, вторговані за продаж виробів, та пожертви відвідувачів заходу. Їх спрямують на придбання спорядження для 71-ої окремої єгерської бригади Збройних сил України, у якій зокрема служать співробітники підприємств Ferrexpo.
Цей благодійний ярмарок став важливою подією, яка об'єднала людей з благодійної мети та підкреслила важливість підтримки українських військових у складний період для нашої країни.
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